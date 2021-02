Sanremo 2021: il programma della settimana

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Sorprese, canzoni ed esibizioni: il programma della settimana di Sanremo 2021 è piuttosto ricco, con cantanti, co-conduttrici e ospiti che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston. Il Festival quest’anno inizierà il 2 marzo e terminerà il 6 marzo, con cinque serate che promettono divertimento e magia. I Big in gara sono 26 con altrettante canzoni, accompagnati da personaggi amatissimi dal pubblico che si metteranno in gioco sul palco regalando uno spettacolo imperdibile.

Sanremo 2021 prima serata martedì 2 marzo

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà dedicata, come di consueto, all’ascolto dei primi 13 brani in gara. Si esibiranno inoltre i primi 4 artisti che fanno parte delle Nuove Proposte e si potrà scoprire la classifica preliminare. Accanto ad Amadeus, oltre a Fiorello, ci saranno Matilda De Angelis e Loredana Bertè.

Sanremo 2021 seconda serata mercoledì 3 marzo

La seconda serata, come sempre, è quella in cui il pubblico e la giuria possono scoprire le altre 13 canzoni dei Big in gara. Non mancherà l’esibizione di Achille Lauro, che in ogni sera del Festival porterà un quadro, mentre accanto ad Amadeus ci sarà Elodie. Nel corso della seconda serata verrà stilata la classifica generale dei brani e canteranno gli altri 4 cantanti che fanno parte delle Nuove Proposte.

Sanremo 2021 terza serata giovedì 4 marzo

La serata di giovedì 4 marzo del Festival di Sanremo è quella tradizionalmente dedicata a duetti e cover. Gli artisti in gara avranno la possibilità di esibirsi da soli oppure con altri cantanti. Le esibizioni verranno valutate dalla giuria costituita da musicisti e coristi dell’orchestra. A co-condurre la puntata con Amadeus la splendida modella Vittoria Ceretti.

Sanremo 2021 quarta serata venerdì 5 marzo

Nella serata di venerdì 5 marzo, tutti e 26 i Big in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston, mentre andrà in scena la finale delle Nuove Proposte. La serata verrà presentata da Amadeus, affiancato da Barbara Palombelli (che si esibirà con Fiorello) e Beatrice Venezi.

Sanremo 2021 quinta serata sabato 6 marzo 2021

Il grande finale del Festival di Sanremo 2021 è atteso per sabato 6 marzo. I 26 Big si esibiranno ancora una volta sul palco dell’Ariston e verranno votati. A presentare lo show saranno tre co-conduttrici speciali: Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura. Saranno loro, insieme ad Amadeus e Fiorello, a incoronare il vincitore della kermesse.