Malika Ayane, il fidanzato Claudio Fratini e l’ex marito Federico Brugia

Sanremo 2021: le dolci metà dei cantanti big in gara

Cantante di successo, fra i Big di Sanremo 2021, Malika Ayane ha alle spalle una vita sentimentale segnata da grandi amori. Dopo l’addio a Cesare Cremonini e la fine del matrimonio con Federico Brugia, l’artista ha trovato la felicità accanto al manager Claudio Fratini.

I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora non si sono più lasciati. La love story è sempre stata vissuta da Malika lontano dai riflettori, fra Milano e Berlino. Claudio è un famoso manager del mondo dello spettacolo e la scintilla sarebbe scattata grazie ad amici comuni. “Sto bene con il mio compagno – ha svelato la cantante, parlando del fidanzato -. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”.

L’amore con Fratini infatti è arrivato dopo la fine del matrimonio di Malika Ayane con Federico Brugia. Il regista e la cantante si erano sposati nel 2011, ma la relazione è terminata nel 2019. La coppia si era giurata amore eterno durante una cerimonia a Las Vegas. “Lui aveva lo smoking più brutto del mondo, io ero in bianco e jeans”, aveva raccontato la cantante, che in seguito aveva deciso di ufficializzare l’unione con un nuovo matrimonio celebrato a Milano.

Dopo il divorzio da Brugia, l’artista di Sanremo 2021 aveva deciso di concentrarsi solo sulla musica e sulla figlia Mia, frutto di una precedente relazione, sino al romantico incontro con Fratini. Nel passato sentimentale della Ayane c’è anche una love story con Cesare Cremonini. Un amore travolgente, vissuto nel 2009 e in grado di far sognare i fan, da cui era nata anche la canzone Hello. Qualche anno dopo l’addio, Malika aveva svelato i motivi della rottura con il collega: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire – aveva confessato -. Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino…E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito come un bambino”. La cantante aveva comunque affermato di essere rimasta in ottimi rapporti con Cremonini. “È finito tutto meno la stima e l’amicizia”, aveva spiegato.