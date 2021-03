Sanremo 2021, i cantanti in gara serata per serata

editato in: da

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Si apre il sipario sul Festival di Sanremo 2021, che ha luogo dal 2 al 6 marzo presso lo storico Teatro Ariston: nel corso delle conferenze stampa quotidiane che Amadeus (come da tradizione) tiene in questa settimana ricca di emozioni, emergono sempre interessanti novità sulla kermesse canora. Come la scaletta dei cantanti che si esibiscono sul palco sanremese serata dopo serata.

Sanremo 2021, i cantanti della prima serata (2 marzo)

Per la serata d’apertura del Festival di Sanremo 2021, il conduttore ha previsto tantissime sorprese. Al fianco di Amadeus, in questa occasione speciale, non solo Achille Lauro e Ibrahimovic (che sono stati ingaggiati come ospiti fissi per l’intera durata della kermesse): la puntata prende il via con le prime due tra le co-conduttrici di questo Festival così straordinario, Matilda De Angelis e Loredana Bertè. Nel corso dell’appuntamento, si esibiscono i primi 13 Big in gara, il cui ordine di uscita sul palco è ancora da annunciare:

–Aiello con il brano Ora;

–Annalisa con il brano Dieci;

–Arisa con il brano Potevi fare di più;

–Colapesce Dimartino con il brano Musica leggerissima;

–Coma_Cose con il brano Fiamme negli occhi;

–Fasma con il brano Parlami;

–Francesca Michielin e Fedez con il brano Chiamami per nome;

–Francesco Renga con il brano Quando trovo te;

–Ghemon con il brano Momento perfetto;

–Irama con il brano La genesi del tuo colore;

–Madame con il brano Voce;

–Maneskin con il brano Zitti e buoni;

–Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con il brano Il farmacista.

Nel corso della serata si esibiscono anche i primi 4 artisti appartenenti alla categoria delle Nuove Proposte:

–Avincola con il brano Goal;

–Elena Faggi con il brano Che ne so;

–Folcast con il brano Scopriti;

–Gaudiano con il brano Polvere da sparo.

Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata (3 marzo)

La seconda serata – che, come annunciato da Amadeus in conferenza stampa, vede la presenza tra i super ospiti del Festival anche di Laura Pausini – prosegue la presentazione delle canzoni in gara. In particolare, sul palco si susseguono i restanti 13 Big (ancora in ordine alfabetico, in attesa di ulteriori novità sulla scaletta):

–Bugo con il brano E invece sì;

–Gaia Gozzi con il brano Cuore amaro;

–Ermal Meta con il brano Un milione di cose da dirti;

–Extraliscio e Davide Toffolo con il brano Bianca luce nera;

–Gio Evan con il brano Arnica;

–Fulminacci con il brano Santa Marinella;

–La Rappresentante di Lista con il brano Amare;

–Lo Stato Sociale con il brano Combat Pop;

–Malika Ayane con il brano Mi piace così;

–Noemi con il brano Glicine;

–Orietta Berti con il brano Quando ti sei innamorato;

–Random con il brano Torno a te;

–Willie Peyote con il brano Mai dire mai (La locura).

È inoltre il turno degli ultimi 4 artisti delle Nuove Proposte, che hanno la possibilità di farsi conoscere sul palco di Sanremo:

–Dellai con il brano Io sono Luca;

–Greta Zuccoli con il brano Ogni cosa sa di te;

–Davide Shorty con il brano Regina;

–Wrongonyou con il brano Lezioni di volo.

Sanremo 2021, i cantanti della terza serata (4 marzo)

Giovedì 4 marzo 2021, Amadeus conduce una puntata speciale: come da tradizione, la terza serata è infatti quella dedicata alle cover e ai duetti, che vede salire sul palco tantissimi ospiti straordinari. Tutti e 26 i cantanti in gara si esibiscono, alcuni di loro in compagnia di grandi artisti della musica italiana. La scaletta (sempre in ordine alfabetico) prevede:

-Aiello con Vegas Jones (Gianna);

-Arisa con Michele Bravi (Quando);

-Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari (Un’avventura);

-Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass (Il mio canto libero);

-Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra (Caruso);

-Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler (medley Rosamunda);

-Fasma con Nesli (La fine);

-Francesco Renga con Casadilego (Una ragione di più);

-Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci (Penso positivo);

-Gaia Gozzi con Lous and The Yakuza (Mi sono innamorato di te);

-Ghemon con i Neri per caso (medley sulle note di Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole);

-Gio Evan con I cantanti di The Voice Senior (Gli anni);

-La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore (Splendido splendente);

-Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo (Non è per sempre);

-Maneskin con Manuel Agnelli (Amandoti);

-Max Gazzè con M.M.B. (Del mondo);

-Noemi con Neffa (Prima di andare via);

-Orietta Berti con Le Deva (Io che amo solo te);

-Random con The Kolors (Ragazzo fortunato);

-Willie Peyote con Samuele Bersani (Giudizi universali).

Gli artisti che hanno invece deciso di esibirsi da soli sono:

–Annalisa con il brano La musica è finita;

–Colapesce Dimartino con il brano Povera patria;

–Irama con il brano Cyrano;

–Madame con il brano Prisencolinensinainciusol;

–Malika Ayane con il brano Insieme a te non ci sto più;

–Francesca Michielin e Fedez con il medley sulle note di Del verde e Le cose che abbiamo in comune.

Sanremo 2021, i cantanti della quarta serata (5 marzo)

Nel corso della quarta serata, tutti e 26 i Big tornano ad esibirsi con i loro brani presentati a Sanremo 2021 (l’ordine non è ancora noto):

Sanremo 2021, i cantanti della quinta serata (6 marzo)

Sabato 6 marzo va in onda la finale del Festival di Sanremo 2021. Questa è l’ultima occasione per i cantanti in gara di esibirsi sul palco dell’Ariston, prima di scoprire la classifica definitiva e il vincitore della 71esima edizione della kermesse canora.