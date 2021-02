Sanremo 2021, giovani e canzoni in gara

editato in: da

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Non solo Big, il Festival di Sanremo 2021 si prepara ad accogliere sul palco dell’Ariston 8 giovani cantanti in gara nella categoria Nuove Proposte. I nomi sono stati annunciati già a dicembre 2020 durante l’ultima puntata di AmaSanremo (il fu Sanremo Giovani), condotta dallo stesso Amadeus che è anche direttore artistico della kermesse musicale per il secondo anno consecutivo. Sei di questi cantanti hanno ottenuto l’ambito posto tra le Nuove Proposte grazie al giudizio della commissione musicale, della giuria televisiva e del televoto, mentre gli altri due sono emersi dal concorso Area Sanremo.

Elena Faggi, con il brano Che ne so

Che ne so è il brano autobiografico di Elena Faggi, diciannovenne originaria di Forlì dal grande talento. Oltre a cantare e suonare, Elena coltiva una grande passione per la recitazione e la danza. Il testo del brano in gara a Sanremo 2021 è stato scritto da Elena – che ne ha composto anche la musica durante il lockdown, con un ukulele – insieme al fratello Francesco, con il quale ha avuto la sua prima esperienza televisiva nel 2017 a Italia’s Got Talent.

I Dellai, con il brano Io sono Luca

Matteo e Luca, in arte Dellai, partecipano a Sanremo 2021 con Io sono Luca. Un brano dal sapore pop che racconta come ognuno possa rialzarsi e farcela anche dopo le più rovinose cadute. I gemelli originari di Cattolica hanno rischiato di non potersi esibire tra le Nuove Proposte del Festival, perché a meno di un mese dall’inizio avevano contratto il Covid. Fortunatamente due giorni fa sono risultati negativi, perciò potranno calcare il palco dell’Ariston. “Alla fine è andato tutto bene e quindi si parte. Sanremo Arriviamo!”, così i gemelli Dellai hanno commentato sui social.

Gaudiano, con il brano Polvere da sparo

Classe 1991, Gaudiano è il terzo giovane in gara a Sanremo 2021. Proviene da Foggia ma da tempo vive a Roma, dove ha studiato musica e ha fatto esperienza in teatro. Dopo la tragica scomparsa del padre si è trasferito a Milano ed è proprio al genitore che è dedicato Polvere da sparo, il brano con cui proverà a conquistare il Festival.

Folcast, con il brano Scopriti

Viene da Roma il cantautore Folcast, pseudonimo di Daniele Folcarelli, che partecipa al Festival nella sezione Nuove Proposte con la canzone Scopriti. Folcast ha iniziato sin da giovanissimo a coltivare la sua passione per la musica, studiando chitarra e canto. E in effetti la sua cifra vincente è proprio la splendida voce, che gli ha permesso di avvicinarsi al celebre producer Tommaso Colliva.

Greta Zuccoli, con il brano Ogni cosa sa di te

La seconda (e ultima) donna in gara tra le Nuove Proposte del Festival è la napoletana Greta Zuccoli. Giovane sì, ma con un curriculum di tutto rispetto che l’ha vista anche al fianco di Diodato, vincitore della scorsa edizione di Sanremo, nel suo ultimo tour estivo. Lo stesso Diodato ha collaborato alla produzione del brano con cui Greta partecipa alla competizione, dal titolo Ogni cosa sa di te.

Davide Shorty, con il brano Regina

Lo abbiamo già visto a X Factor nel 2015 (dove ha ottenuto il terzo posto) e adesso torna più carico che mai a Sanremo 2021: è Davide Shorty, cantautore di Palermo che ha stregato il pubblico di AmaSanremo. Sangue siciliano e vibrazioni soul, funk e R’n’B, Shorty partecipa quest’anno al Festival con il brano Regina.

Avincola, con il brano Goal

Simone Avincola, in arte semplicemente Avincola, è in gara con la canzone Goal. Un brano ottimista che sfrutta la metafora del pallone per gridare al mondo che tutti possiamo raggiungere i nostri traguardi. Avincola è indie fino al midollo e il brano (del quale ha scritto il testo) è a sua perfetta immagine e somiglianza. Il giovane cantautore ha già ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti come il Premio Stefano Rosso, il Premio Botteghe D’Autore, Pivi Siae e MEI Cinema.

Wrongonyou, con il brano Lezioni di volo

L’ultimo brano in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte è Lezioni di volo di Wrongonyou, pseudonimo che cela un italianissimo e giovane cantautore dalla storia piuttosto singolare. Wrongonyou, ovvero Marco Zitelli, ha sempre avuto la passione per la musica. Quando ha condiviso i propri brani sulla piattaforma Soundcloud è stato notato da un docente di Oxford, che gli ha proposto di registrarne alcuni. Da lì è iniziata la vera e propria carriera di Marco, che si è fatto conoscere e apprezzare nelle principali capitali europee.