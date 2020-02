Chi è Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 ed ex di Levante

editato in: da

Sanremo 2020, i look dell’8 febbraio: la finale

Antonio Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 con Fai rumore una canzone che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dedicata alla sua ex Levante, anche lei in gara al Festival. L’artista ha trionfato all’Ariston, aggiudicandosi il premio Lucio Dalla della sala stampa e quello Mia Martini della critica.

38 anni e una lunga carriera nel mondo della musica, è nato ad Aosta, ma ha origini pugliesi. Diodato ha vissuto per un lungo periodo a Taranto, salvo poi trasferirsi a Roma, il successo però l’ha raggiunto all’estero, per la precisione a Stoccolma. Nella capitale della Svezia ha preso parte a una compilation con il brano Libiri, collaborando con i dj Sebastian Ingrosso e Steve Angello, che sarebbero diventati i Swedish House Mafia.

Dopo il ritorno in Italia, Diodato si è laureato al Dams nella Capitale e ha deciso che la sua strada era quella della musica. Nel 2007 ha inciso un EP e tre anni dopo ha pubblicato il singolo Ancora un brivido. Nel 2013 il suo album E forse sono pazzo si è fatto notare dalla critica e il brano Ubriaco ha ottenuto un riconoscimento da MTV New Generation. Poco dopo è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte.

Sul palco dell’Ariston, Antonio Diodato si è fatto subito, arrivando secondo dopo Rocco Hunt, ma vincendo il premio assegnato dalla giuria di qualità. In seguito arrivano nuovi riconoscimenti, dall’MTV Italia Award al premio De André. In seguito Diodato ha realizzato altri due album – A ritrovar bellezza e Cosa siamo diventati – e nel 2018 è tornato a Sanremo con Adesso insieme a Roy Paci, ottenendo l’ottavo posto.

Due anni dopo la svolta, con il trionfo al Festival di Amadeus con Fai rumore. La sua partecipazione a Sanremo 2020 ha fatto molto discutere per via della presenza in gara anche di Levante, sua ex. I due sono stati legati per diverso tempo dopo l’addio della cantante a Simone Cogo, vivendo sempre la relazione lontano dai riflettori. A confermare i gossip Coez, amico di Diodato, che nel backstage di Sanremo 2020 ha chiesto a Levante: “Fai rumore è dedicata a te, eh?”.