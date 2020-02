Sanremo 2020, i look della quarta serata

Siamo già arrivati alla quarta puntata del Festival di Sanremo 2020, nel corso della quale si sono esibiti tutti e 24 i big in gara, regalandoci una serata davvero speciale. Amadeus ha dato il via alla serata con la competizione tra i giovani cantanti della sezione Nuove Proposte, per poi passare alla sfida dei Campioni.