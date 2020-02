Sanremo 2020, la finale: il monologo di Tiziano Ferro. Fiorello annuncia l’Amadeus Bis

editato in: da

Sanremo 2020, i look dell’8 febbraio: la finale

Un Festival di Sanremo pieno di brio, denso, carico di istanti da ricordare: la finale della manifestazione canora ha chiuso il cerchio in maniera egregia. Uno dei momenti clou della serata è stato sicuramente il monologo di Tiziano Ferro, che ha emozionato il pubblico in sala e a casa.

Chiamato sul palco per la sua apparizione finale, Tiziano non ha iniziato subito a cantare. Ha voluto infatti spendere alcune parole legate, sulla carta, al fatto che tra poco compirà 40 anni. Tuttavia, ciò che ha detto è stato molto più d’effetto e ha avuto un impatto molto più ampio, come ci si poteva aspettare dal personaggio.

Fra due settimane compio 40 anni. Per la prima volta ho sognato Dio e ho scoperto che non voglio essere una persona che fa del male. L’amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di pazienza. Adesso so che il brutto tempo non esiste. È tutto un susseguirsi di stagioni.

Dall’amore alla tolleranza, in un battibaleno, con un attacco diretto all’omofobia:

Ho 40 anni e voglio dire al mondo che nessuno dovrebbe decidere di vivere soffrendo e nessuno dovrebbe voler morire. A 40 anni penso proprio che non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto: sono maniacalmente innamorato delle persone, estremista, dalla parte dei più deboli. Dio non commette errori. Non sono sbagliato, nessuno lo è. Non accetto speculazioni sul tema.

Il cantante si è poi congedato dal pubblico sanremese dopo aver portato in scena tre dei suoi maggiori successi: Non Me Lo So Spiegare, Ero Contentissimo e Per Dirti Ciao. Come accennavamo, però, l’intervento di Tiziano non è stato l’unico momento chiave.

Da ricordare è, per esempio, l’ingresso della conduttrice di Domenica In, Mara Venier, che non ha perso la sua consueta esuberanza togliendo le scarpe e ha ricevuto in consegna le chiavi dell’Ariston, dove domani si svolgerà una puntata speciale del suo programma. A far sognare i fan di questa settantesima edizione, poi, ci ha pensato Fiorello.

Il co-conduttore ha infatti rivelato un particolare molto importante durante il suo monologo iniziale: sarebbero infatti già corso le trattative con la Rai per vedere di nuovo, l’anno prossimo, lui e Amadeus sul palco dell’Ariston. I due devono ovviamente considerare bene la proposta e dare una risposta. E Fiorello ne ha approfittato anche per ironizzare sulle tempistiche del Festival:

Pensiamo di far sapere qualcosa ai dirigenti la settimana prossima, quando finirà questa puntata.

Piccolo errore, invece, per Diletta Leotta: la conduttrice avrebbe dovuto accogliere sul palco Alberto Urso, ma presa dall’emozione non ha rispettato i tempi sanremesi, scordandosi di farlo entrare prima di annunciare la canzone. Una minuscola gaffe che, tuttavia, gioca a suo favore: dopo pochi minuti è stata infatti commessa anche da Sabrina Salerno. Entrambe le co-conduttrici si sono sciolte in un sorriso e la Leotta ha dimostrato di essere meno robotica di quanto sia stato detto in questi giorni.

L’arrivo di Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri ha invece portato con sé un momento di rivincita per Bugo: nell’annunciare l’inizio di Una Storia da Cantare, Ruggeri ha infatti sottolineato di volere come ospite il cantante squalificato. Dopo il Morgan-Gate pare che l’ago della bilancia penda più dalla sua parte, al punto che in tanti hanno deciso di appoggiarlo.

Ma non è tutto qui: esibizione dopo esibizione, la puntata finale del Festival di Sanremo ha riservato momenti di altissimo intrattenimento, non perdendo mai il ritmo. “Amadeus è stato un direttore artistico ineccepibile”, ha detto l’inviato del Tg1 prima dell’inizio di questa finalissima: non si potrebbe essere più d’accordo.

Il conduttore è riuscito non solo a registrare i risultati più alti degli ultimi vent’anni, ma anche a gestire situazioni critiche, ricucire strappi e stupire con un cast straordinario. E nel settantesimo compleanno del Festival è riuscito nell’impresa più importante: far vincere la musica.