Sanremo 2020, top e flop del Festival

Grandi emozioni, ospiti strepitosi, musica e risate: Sanremo 2020 si è concluso ed è stato un trionfo. Amadeus è riuscito a portare sul palco uno show che si è trasformato in una festa per tutti. La vittoria di Diodato nella categoria Big e quella di Leo Gassman nelle Nuove Proposte è solo l'ultimo tassello di una lunga maratona fatta di momenti clou che non dimenticheremo. Fra tanti top e qualche flop.