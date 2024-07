Bella Thorne attira gli sguardi al Taormina Film Festival in top bianco e jeans

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Bella Thorne ha fatto un’apparizione memorabile al Taormina Film Festival, catturando l’attenzione di tutti con un look semplice ma elegante: un top bianco aderente e jeans. La sua presenza ha aggiunto un tocco di glamour e stile all’evento, dimostrando ancora una volta il suo talento non solo come attrice e regista, ma anche come icona di moda.

Il Taormina Film Festival di quest’anno ha visto la partecipazione di numerose celebrità, ma è stata Bella Thorne a rubare la scena. La star ha scelto un outfit che combinava semplicità e raffinatezza, indossando un top bianco aderente e jeans. Un look apparentemente casual, ma che su di lei ha avuto un impatto straordinario, sottolineando la sua figura snella e atletica.

Il top bianco aderente, un capo base del guardaroba femminile, è stato abbinato a jeans a vita media che esaltavano le sue curve in modo naturale. Questo outfit ha dimostrato che non serve esagerare per essere notati: a volte, la semplicità può essere la scelta più potente. L’attrice ha completato il look con occhiali bianchi a lenti nere, bijoux oro e slang back kitten heel bianche lasciando che fosse il suo carisma a parlare.

Un festival ricco di emozioni

La partecipazione di Bella Thorne al Taormina Film Festival non è stata solo una questione di moda. L’attrice ha presentato in anteprima mondiale il film Saint Clare, diretto da Mitzi Peirone e interpretato insieme a Rebecca De Mornay e Ryan Phillippe. Thorne ha colto l’occasione per ringraziare i presenti per il loro supporto al cinema indipendente, un settore che le sta particolarmente a cuore.

Non è la prima volta che Bella Thorne si distingue per il suo impegno nel mondo del cinema indipendente. Già l’anno scorso, aveva presentato un cortometraggio da lei diretto e curato una serata dedicata ai Influential Shorts. Quest’anno, ha presentato un nuovo cortometraggio intitolato Unsettled, che racconta la storia vera di Jason Parks, un giovane drogato e rapito da un nightclub gay, che poi riesce a fuggire e cerca di ottenere giustizia.

Il debutto alla regia con “Saint Clare”

La ex fidanzata di Benji ha catturato l’attenzione anche per la presentazione del suo ultimo film, Saint Clare. Questo adattamento del romanzo di Don Roff, Clare at 16, è una combinazione intrigante di thriller onirico, horror e commedia, diretto dalla regista piemontese Mitzi Peirone.

Saint Clare racconta la storia di Clare (interpretata da Bella Thorne), una giovane ragazza cresciuta senza genitori, che possiede un potere oscuro: le voci interne che la inducono ad assassinare individui violenti e malintenzionati. Questo la trasforma in una sorta di giustiziere, una figura complessa che lotta con una maledizione che è al contempo un dono.

La Peirone ha spiegato che la pellicola trae ispirazione dalla sua formazione in una scuola cattolica, sottolineando come il cattolicesimo offra una rappresentazione visiva molto forte, caratterizzata da elementi violenti, sanguinolenti e barocchi. Questa influenza si riflette nel film, dove la protagonista, Clare, assume connotazioni simili a quelle di Giovanna d’Arco, evocata in diverse scene, specialmente verso il finale.

Clare, interpretata magistralmente da Bella Thorne, è una ragazza isolata ma con un mondo interiore intensamente vivace. Il suo personaggio rappresenta un mezzo per esplorare temi profondi come la corruzione, l’avidità e la violenza che serpeggiano sotto la superficie delle città apparentemente normali. La città anonima in cui si svolge la storia diventa simbolo di tante altre, evidenziando problemi universali.

Rebecca De Mornay, che interpreta Gigi, la nonna e mentore di Clare, è un altro volto noto del film. Presente al festival, De Mornay ha discusso degli stereotipi legati al femminile nell’ambiente hollywoodiano, richiamando una scena del film per sottolineare il potere e la resilienza delle donne.