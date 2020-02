Sanremo 2020, scaletta e ospiti del 7 febbraio: quarta serata

editato in: da

Venerdì 7 febbraio arriva la quarta serata di Sanremo 2020. Negli appuntamenti precedenti le emozioni non sono mancate, dal monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, alle incursioni di Fiorello, sino al tango di Georgina Rodriguez e le parole di Diletta Leotta.

Nella quarta serata del Festival Amadeus ha promesso, ancora una volta, un grande show. Accanto a lui ci saranno due co-conduttrici d’eccezione: Antonella Clerici, veterana di Sanremo, e Francesca Sofia Novello, modella, star di Instagram e compagna di Valentino Rossi. Dopo le cover e i duetti, ritroveremo sul palco dell’Ariston tutti e 24 i Big in gara con le loro canzoni, mentre torneranno anche le Nuove Proposte per la semifinale. Due le sfide di coppia fra Tecla Insolia, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri.

Di seguito la lista completa dei 24 Big che ascolteremo e i loro brani:

Piero Pelù – Gigante

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Levante – Tikibombom

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Tosca – Ho amato tutto

Francesco Gabbani – Viceversa

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Junior Cally – No Grazie

Giordana Angi – Come mia madre

Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango io

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Spazio anche a Fiorello che, dopo una breve pausa nel corso della serata di giovedì (quando a conquistare tutti è stato Benigni con il suo monologo), tornerà a illuminare il Festival con la sua comicità. Non mancherà poi Tiziano Ferro, ospite fisso di Sanremo 2020, che renderà omaggio alla musica italiana. Accanto a lui tanti altri ospiti, da Ghali a Dua Lipa, passando per Gianna Nannini e Johnny Dorelli.