Saranno dieci le donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo. La kermesse, che andrà in scena dal 4 all'8 febbraio, avrà come protagonista due donne in ogni serata che saliranno sul palco dell'Ariston con il conduttore. Si tratta di personalità molto diverse, selezionate con cura da Amadeus che, dopo gossip e indiscrezioni, ha finalmente svelato le 10 vallette di Sanremo 2020