Sanremo 2020, i look della terza serata

Terzo appuntamento per il Festival di Sanremo, dopo un esordio decisamente col botto. Ad aprire la serata Amadeus che annuncia le cover e i duetti dei 24 big, per entrare immediatamente nel vivo della gara. Il conduttore dà un tocco di originalità al suo look, indossando una giacca con stampa animalier e papillon in pendant.