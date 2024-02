Ascolti tv del 9 febbraio: la quarta serata di Sanremo 2024

Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini e Amadeus, la quarta serata di Sanremo 2024: ascolti tv

Venerdì 9 febbraio in prima serata l’Italia si mobilita per la quarta serata di Sanremo 2024, in onda ovviamente su Ra1, conduce Amadeus con Lorella Cuccarini che ha già presentato il Festival nel 1993 con Pippo Baudo, per poi tornarci da cantante nel 1995.

Dopo gli ascolti piatti della terza serata dove a fare gli onori di casa a Sanremo 2024 è stata Teresa Mannino, il Festival prosegue con i duetti, presentati da Lorella Cuccarini, oltre che Amadeus ovviamente. Grandi nomi della musica arrivano sul palco dell’Ariston insieme ai cantanti in gari, da Gianna Nannini con Rose Villain a Eiffel 65 con Fred De Palma, solo per citare qualcuno.

Chi non ama Sanremo, ha potuto scegliere tra le altro proposte del palinsesto televisivo. Canale 5 trasmette per la terza serata consecutiva Terra Amara, su Rai 3 il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, mentre su Rete 4 viene confermato il consueto appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che conducono Quarto Grado dove si indaga sul caso di Pierina Paganelli, trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini.

Prima serata, ascolti tv del 9 febbraio: i duetti lanciano Sanremo

Venerdì 9 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:25 alle 01:59 – la quarta serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 11.893.000 spettatori pari al 67.8% di share, preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:45 alle 21:19, a 12.824.000 spettatori e il 52.2%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:25 alle 23:35, ha raccolto 15.531.000 spettatori (65.1%) mentre la seconda parte, dalle 23:38 alle 1:59, ha raccolto 8.398.000 spettatori (73.2%).

Terra Amara ha incollato davanti al video 2.165.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 F.B.I. raccoglie 361.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 22 Minutes raccoglie 549.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler raccoglie 523.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 642.000 spettatori (3.1%). Su La7 Vajont – La diga del disonore raggiunge 528.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Balla coi lupi ottiene 112.000 spettatori con lo 0.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 266.000 spettatori con l’1.1%.

In aggiornamento