Diodato, chi veste il cantante a Sanremo 2024

Uno degli artisti più apprezzati e attesi di questo Festival di Sanremo è sicuramente Diodato. Vincitore indiscusso dell’edizione del 2020, il cantante torna sul palco dell’Ariston con la stessa delicatezza e compostezza di quattro anni fa, incantando gli spettatori con Ti muovi. Una delicatezza che il cantante riesce a trasmettere anche attraverso i suoi outfit, sempre impeccabili ma mai scontati. Scopriamo quale casa di moda ha deciso di curare i look di Diodato nella sua avventura sanremese.

Sanremo 2024, chi veste Diodato

Per il suo ritorno sul palco dell’Ariston Diodato ha deciso di affidare i suoi outfit a Zegna, la casa di moda biellese famosa per il suo gusto lussuoso e delicato. Tutte caratteristiche che rispecchiano il cantante e Ti muovi, la sua canzone in gara in questa 74esima edizione.

Un sodalizio, quello tra Diodato e Zegna, che nasce ben prima del festival della riviera e che evidenzia una connessione valoriale molto forte. Parlando del marchio, il cantante ha raccontato: “Ho avuto modo di indossare degli abiti Zegna per un evento molto speciale l’estate scorsa, e in quell’occasione ho percepito subito un comfort interessante. Erano chiari, over, tutti aspetti molto lontani da quello che indosso di solito, ma ho avuto davvero la sensazione di spostare i confini, di aprire nuove porte, ti guardi e hai una percezione di te anche diversa che però funziona. Questo non perché sia necessario stravolgere, ma perché credo la contaminazione in qualche modo sia necessaria per provare a giocare, sperimentare, muoversi.”

I look di Diodato a Sanremo 2024

Un comfort che Diodato ha deciso di portare anche sul palco dell’Ariston, facendolo apparire completamente a suo agio nei suoi abiti monocolore dai tagli interessanti e mai banali: silhouette e tessuti delicati, austeri, che si legano perfettamente al personaggio di Diodato e a testo e musica di Ti muovi, regalando una coerenza evidente tra performance e look.

Alessandro Sartori, direttore creativo del brand, ha raccontato: «La connessione con Diodato è stata totale. Il messaggio non è puramente estetico ma va di pari passo con quello che lui e noi vogliamo comunicare, il testo della canzone è molto importante e lo abbiamo aiutato ad amplificarlo.”

Da lì la scelta di un tailoring su misura per Diodato: “Un tailoring moderno con un’estetica molto in linea con il suo tipo di messaggio che riprende i capisaldi Zegna, e li rielabora per lui: dalla camicia a collo alto senza bow tie e senza cravatta, alla maglieria sotto giacca rivisitata con tutti i dettagli che arrivano fino al palmo della mano, c’è un lavoro sul monopetto con revers speciali, e i poi nostri materiali dalla lana Mohair alla lana Seta, tutti esclusivi.”

Una serie di versioni che, tra colori sorprendenti e tagli lussuosi, sono tutte da scoprire, senza però concentrarsi su uno storytelling definito. Diodato e Sartori, infatti, non li hanno immaginati sulla base delle apparizioni sul palco: “Molto dipenderà dal suo stato d’animo, da come si sentirà prima di salire sul palco.”