Fonte: IPA Cesare Cremonini

Cesare Cremonini mostra su Instagram una foto del suo periodo più difficile. Lo ha fatto all’improvviso, proprio nel bel mezzo della produzione più proficua di questi ultimi anni, aprendo un varco importantissimo sulla sensibilità di un artista che ha sempre raccontato molto di se stesso attraverso le sue canzoni. Da quel dolore e da quel peso che si è portato addosso, anche fisicamente, è nata una delle canzoni più belle dei tempi recenti. Con Nessuno vuole essere Robin ha bussato alla porta del futuro che si aperta lasciando entrare la luce di cui aveva bisogno, donandole finalmente la consapevolezza di oggi che si è così duramente meritato.

Cesare Cremonini, la foto su Instagram scattata dall’ex

“Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo“, racconta Cesare Cremonini su Instagram, condividendo proprio lo scatto che lo ritrae sul letto, a gambe incrociate, e con la chitarra in mano.

“Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social”, ha continuato, sottolineando come la scrittura di quell’album l’avesse consumato completamente, fino a fargli perdere il senso di se stesso.

E conclude: “Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… come mai sono venuto stasera? Bella domanda…”. Da qui, il testo di Nessuno vuole essere Robin.

Le parole della sua ex Martina Maggiore

Da alcuni mesi, Cesare Cremonini sembra essere legato a Giorgia Cardinaletti ma ha vissuto una lunga storia d’amore con Martina Maggiore, che è stata al suo fianco per tre anni. Proprio nelle ore in cui l’artista bolognese ha condiviso la foto del passato su Instagram, la sua ex (che non è quella dello scatto) si è sentita di scrivere qualcosa che riguarda proprio il periodo trascorso insieme a lui.

Parole che infondono speranza, specialmente se riguardano un momento passato della propria vita e che comunque si ricorda con grande tenerezza: “È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte”. A parlare della fine della sua storia d’amore con Cesare Cremonini era stata proprio lei: “Lo amerò per sempre, ma mi ha ferita”. Ora che un po’ di tempo è passato, è rimasto tutto il bello di quello che c’è stato tra di loro.