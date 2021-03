Sanremo 2021: la scaletta della quarta serata

editato in: da

Venerdì 5 marzo va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo. Tante le sorprese della 71esima edizione, che si conclude il 6 marzo, a cominciare dalle performance di Fiorello, sempre imprevedibile, per proseguire con quelle di Achille Lauro, i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Anche Zlatan Ibrahimovic ha ormai

La quarta serata prevede, come sempre, un parterre di ospiti speciale, ma è anche il momento in cui viene proclamato il vincitore delle nuove proposte, mentre i Big tornano a esibirsi con i loro brani, dopo il divertente sipario delle cover del giovedì. Anche questa serata vede esibirsi – come per quella dei duetti – tutti e 26 i cantanti in gara.

Chi canta: la scaletta

La quarta serata si apre con la gara dei Giovani ed è questo il momento in cui si scopre il vincitore delle Nuove proposte:

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Wrongonyou

Per quanto riguarda i Big, si esibiranno tutti i 26 cantanti in gara (attualmente in ordine alfabetico):

Gli ospiti e i co-conduttori della seconda serata

Ad affiancare Amadeus nella serata di venerdì 5 marzo come sempre Fiorello, che apre lo show con un altro dei suoi divertenti sketch. Le donna cui è affidato il ruolo di condurre insieme ai due mattatori sono Barbara Palombelli e Beatrice Venezi.

A spezzare il ritmo della gara tanti ospiti, a cominciare da Mahmood, che porta sul palco dell’Ariston il nuovo singolo Inuyasha.



Come di consueto, poi, il momento dedicato ad Achille Lauro e al suo quadro per la quarta serata e le incursioni di Zlatan Ibrahimovic.

La classifica provvisoria

Al termine della terza serata Amadeus ha letto la classifica provvisoria dei primi dieci Big più votati:

1) Ermal Meta

2) Annalisa

3) Willie Peyote

4) Arisa

5) Irama

6) Lo Stato Sociale

7) Malika Ayane

8) Extraliscio feat. Davide Toffolo

9) Orietta Berti

10) Maneskin

Per quanto riguarda la serata delle cover, ecco la classifica votata dall’orchestra:

1) Ermal Meta

2) Orietta Berti

3) Extraliscio feat. Davide Toffolo

4) Willie Peyote

5) Arisa

6) Mankesin

7) Annalisa

8) Max Gazzè

9) La Rappresentante di Lista

10) Ghemon

11) Lo Stato Sociale

12) Gaia

13) Irama

14) Colapesce Dimartino

15) Fulminacci

16) Malika Ayane

17) Noemi

18) Madame

19) Francesco Renga

20) Fasma

21) Francesca Michielin e Fedez

22) Aiello

23) Bugo

24) Gio Evan

25) Random

26) Coma_Cose

Dove guardare il Festival in tv e streaming

La seconda serata del Festival inizia alle 20,45 circa, subito dopo l’appuntamento con PrimaFestival, condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

La kermesse va in onda come di consueto in Eurovisione su Rai Uno, ma è possibile seguire lo show anche da pc e cellulare attraverso RaiPlay, sia sul sito web, che tramite l’apposita app gratuita.

