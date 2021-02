Come vedere il Festival di Sanremo 2021 su Rai e Raiplay

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Il Festival di Sanremo 2021 sta per iniziare e andrà in scena dal 2 al 6 marzo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Si tratta di un appuntamento molto atteso durante il quale la musica è protagonista, ma non solo. Perché la kermesse canora è anche un momento dedicato allo stile e al costume seguito da tantissime persone in Italia, ma anche nel resto del mondo. Quella che prenderà il via sarà la 71esima edizione del programma, ci saranno 26 big in gara e otto artisti per la categoria nuove proposte. Direttore artistico e conduttore del Festival sarà Amadeus, in compagnia di Fiorello e di alcune co – conduttrici.

Ma come fare a seguire il Festival di Sanremo? La kermesse si può seguire in chiaro, in streaming o attraverso radio e social.

Come vedere Sanremo 2021 sul digitale terrestre

Tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 20,40 circa. La 71esima edizione della kermesse si svolgerà come di consueto all’interno del teatro Ariston di Sanremo. La puntata sarà anticipata da PrimaFestival , la trasmissione inizierà ad andare in onda a partire dalla serata del 27 febbraio subito dopo il Tg1.

Come vedere Sanremo 2021 in streaming

È possibile vedere il Festival di Sanremo 2021 in streaming da pc o cellulare grazie a Rai Play: sia cercando il sito su internet, sia scaricando l’apposita applicazione gratuita. Sul portale, tra le altre cose, è presente l’apposita sezione Festival di Sanremo 2021 dove verranno anche caricati tutti contenuti.

Come vedere Sanremo 2021 non in diretta

Per chi non riuscisse a collegarsi in diretta alla puntata della 71esima edizione della kermesse canora, sarà possibile recuperare le puntate proprio dal sito (o dall’applicazione di Rai Play).

Come seguire Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 si potrà anche seguire in attraverso la radio ufficiale: Rai Radio2 che farà oltre 100 ore di diretta dedicate alla kermesse con un palinsesto giornaliero coniugato appositamente per raccontare la popolare trasmissione e gara canora. Da non dimenticare anche i social dove, come ormai da tradizione, si potranno seguire i commenti a caldo degli utenti che seguiranno la 71esima edizione del Festival della canzone italiana. Sanremo ha profili ufficiali su Twitter , Facebook e Instagram.