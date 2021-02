Chi presenta il Festival di Sanremo 2021: Amadeus e i co-conduttori

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Sta per alzarsi il sipario sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena dall’Ariston dal 2 al 6 marzo 2021 e che sarà visibile sul Rai 1 ogni sera a partire dalle 20,40 e su Rai Play per chi lo vuole vedere in streaming.

Questa edizione della kermesse canora vedrà sfidarsi 26 cantanti nella sezione campione e otto in quella delle nuove proposte. A condurre l’appuntamento sarà Amadeus accompagnato da Fiorello e da un nutrito gruppo di co – conduttrici.

Sanremo 2021: Amadeus

Amadeus sarà presentatore oltre che direttore artistico di Sanremo 2021, dopo il successo della scorsa edizione. Classe 1962, il conduttore ha una lunga carriera alle spalle costellata di successi. Già nella passata edizione era stato al timone della kermesse canora ed era stato affiancato da Fiorello. Squadra che vince non si cambia, infatti anche quest’anno li ritroveremo insieme.

Sanremo 2021: Fiorello

Anche Fiorello, quindi, tornerà sul palco dell’Ariston: l’accoppiata l’anno scorso è piaciuta molto al pubblico che l’ha premiata con ascolti record: basti pensare che il Sanremo 2020 è stata l’edizione più vista da quella del 1999. Insieme a loro sul palco ci sarà un bel gruppo di co – conduttrici.

Sanremo 2021: Matilda De Angelis

La giovane attrice italiana Matilda De Angelis a quanto pare salirà sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata, quella di martedì 2 marzo. Nata nel 1995, sta vivendo un momento d’oro della sua carriera, iniziata prestissimo. Recentemente ha preso parte alla serie televisiva The Undoing – Le verità non dette in cui ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Sanremo 2021: Elodie

Da cantante in gara a co conduttrice: Elodie sarà a Sanremo 2021 in una veste diversa. Ad annunciare la sua presenza è stato proprio il direttore artistico e conduttore Amadeus. Lo scorso anno la cantante, classe 1990, aveva gareggiato con il brano Andromeda. A quanto pare la talentuosa e bellissima interprete salirà sul palco nella serata di mercoledì 3 marzo.

Sanremo 2021: Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti, 22 anni, è la top model che affiancherà alla conduzione Amadeus durante una delle serate del Festival di Sanremo 2021. Una bellissima carriera che l’ha vista sfilare sulle passerelle di tutto il mondo e apparire sulle copertine di molte riviste, la giovane modella potrebbe salire sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 4 marzo, ovvero la terza del Festival 2021.

Sanremo 2021: Barbara Palombelli

La giornalista e presentatrice televisiva Barbara Palombelli sarà al Festiva di Sanremo nella serata di venerdì 5 marzo, la quarta della 71esima edizione della kermesse canora. Classe 1953, negli anni ha portato avanti una bellissima carriera. Tra le ultime trasmissioni che la vedono al timone si possono ricordare Forum e Stasera Italia.

Sanremo 2021: Beatrice Venezi

Potrebbe essere sul palco nella serata di venerdì 5 marzo Beatrice Venezi: direttrice d’orchestra, classe 1990, un talento incredibile e nota anche per aver preso parte nel ruolo di giudice a Amasanremo e Sanremo Giovani.

Sanremo 2021: Simona Ventura

Un gradito ritorno: Simona Ventura sarà co conduttrice del Festival di Sanremo nella serata di sabato 6 marzo, l’ultima della 71sima edizione della kermesse canora. All’attivo la conduzione di un Sanremo (quello del 2004), la presentatrice ha annunciato la sua presenza all’Ariston con un post su Instagram.

Sanremo 2021: Serena Rossi

Nella serata della finale potrebbe essere sul palco di Sanremo anche l’attrice Serena Rossi, reduce dal successo della fiction Mina Settembre. Nata nel 1985, oltre a essere una bravissima attrice è anche cantante e conduttrice.