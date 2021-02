Sanremo 2021, Simona Ventura: “Non so come esternarvi la mia gioia”

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Simona Ventura torna a Sanremo 2021 dopo 17 anni e racconta la sua emozione su Instagram. Super Simo salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice accanto ad Amadeus nella serata di sabato 6 marzo. La presentatrice, che è una veterana del Festival, sarà fra i protagonisti della finale della kermesse.

La Ventura ha raccontato su Instagram l’emozione e la gioia provate all’idea di tornare a Sanremo. “Non so come esternarvi la mia gioia! – ha scritto sui social -. Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. Grazie Amadeus per l’opportunità! Di te #donchisciotte, sarò il tuo fedele #sanciopanza! Non vedo l’ora! Sabato 6 marzo a #sanremo”.

Era il 2014 quando Simona Ventura venne scelta dal direttore artistico Tony Renis per presentare Sanremo. Quell’anno Super Simo si dovette confrontare con il Grande Fratello, che all’epoca era all’apice del successo, e con l’assenza delle case discografiche. Da allora sono passati diversi anni e la conduttrice tornerà all’Ariston accanto ad Amadeus.

Oltre ai 26 Big in gara, Sanremo 2021 quest’anno porterà sul palco un cast d’eccezione. Ci saranno i quadri di Achille Lauro, le incursioni di Fiorello, sempre pronto a strappare una risata e a far riflettere. Confermata anche la presenza di Zlatan Ibrahimović e di numerose co-conduttrici. Sul palco si succederanno grandi nomi dello spettacolo, da Matilda De Angelis e Loredana Bertè che inaugureranno la prima serata, a Elodie e Luisa Ranieri, regine della seconda. Ci saranno anche Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, seguite Serena Rossi, Ornella Vanoni e Simona Ventura. Attesissima inoltre Vittoria Ceretti, la super top model che sostituirà Naomi Campbell che non sarà nella kermesse per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel frattempo Giovanna Botteri ha confermato che sarà al Festival per parlare della pandemia iniziata ormai un anno fa, mentre Amadeus, grande fan di Lady Gaga, secondo alcune indiscrezioni potrebbe riuscire a portare all’Ariston la popstar. La cantante infatti in questi giorni si trova a Roma dove sono iniziate da poco le riprese di Gucci, il nuovo film del regista Ridley Scott.