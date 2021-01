Elodie si prepara per Sanremo e su Instagram svela il nuovo look

editato in: da

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Elodie si prepara per Sanremo e stupisce tutti con un nuovo look. La cantante ed ex protagonista di Amici è famosa non solo per la sua splendida voce, ma anche per la sua capacità di cambiare taglio di capelli e stile risultando sempre splendida. In attesa di sbarcare sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus, l’artista ha svelato un nuovo cambiamento.

Questa volta Elodie ha scelto un long bob, di gran moda anche quest’anno, e un colore castano ramato. Un look perfetto per la cantante che l’ha svelato su Instagram, raccogliendo moltissimi complimenti. Fra qualche settimana l’artista affronterà una nuova avventura, quella di Sanremo. Dopo aver partecipato al Festival lo scorso anno fra i cantanti in gara, nel 2021 Elodie affiancherà Amadeus. A confermarlo, dopo numerose indiscrezioni, è stato proprio il direttore artistico della kermesse. “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival – ha confermato il presentatore -. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri […] Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso tutte le sere”.

Per ora tutti i dettagli sono ancora top-secret ed Elodie non ha ancora svelato nulla riguardo il suo ruolo al Festival di Sanremo 2021. “Tutta l’area di Sanremo va riorganizzata – ha chiarito Amadeus -, ma non vogliamo un festival del Covid. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile”.

Classe 1990, Elodie è fra gli artisti più apprezzati del momento. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove fra i primi a notarla fu Emma Marrone, nel corso degli anni ha mostrato un grande talento e un carattere deciso. Da qualche tempo la cantante è legata a Marracash, noto rapper con cui ha collaborato nel singolo Margarita. “All’inizio Fabio non mi era simpatico – ha raccontato a Caterina Balivo ospite di Vieni da Me -, avevo dei pregiudizi nei suoi confronti. Poi appena l’ho conosciuto ho cambiato immediatamente idea. Oggi siamo felici […] Figli? È un discorso complesso. Non mi sento ancora pronta per fare la mamma, mi sento ancora troppo piccola”.