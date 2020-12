Sanremo 2021, Achille Lauro ed Elodie al fianco di Amadues

editato in: da

Manca sempre meno all’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale è uno degli eventi musicali più attesi dal pubblico italiano e non solo. Tanta, quindi, la curiosità e la voglia di conoscere i dettagli che riguardano il cast che farà parte dello show e le soprese pensate da Amadeus, conduttore e direttore artistico. Ed è stato proprio lui a rilasciare alcune anticipazioni.

In particolare, Amadeus si è lasciato sfuggire la partecipazione di due amatissimi artisti del mondo della musica che nella scorsa edizione del Festival di Sanremo hanno partecipato nel ruolo di concorrenti. Si tratta di Elodie e Achille Lauro.

La cantante, che ha già incantato il pubblico dell’Ariston con i suoi look mozzafiato e la sua voce straordinaria, affiancherà, in una delle serate del Festival, Amadeus e Fiorello e assumerà, quindi, l’inedito ruolo di conduttrice.

Elodie – ha affermato il presentatore – sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera.

E se Elodie sarà presente in solo una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, Achille Lauro, invece, sarà un ospite fisso. In ogni appuntamento, il cantante, che nella scorsa edizione ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue eccentriche performance, si esibirà con i suoi brani o con delle cover. Una notizia confermata dallo stesso artista, che dal suo profilo Instagram ha fornito ulteriori dettagli:

Da oggi è ufficiale: farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore.

Ma non è finita qui. Sul palco, per tutte e cinque le serate, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Amadeus ha infatti dichiarato che il calciatore sarà presente per tutta la durata dello show, pur non facendo ancora chiarezza sul suo ruolo:

Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo.

Lo scopo di Amadeus è, quindi, quello di sorprendere e a regalare grandi emozioni all’affezionato pubblico del Festival di Sanremo. Una vera e propria sfida, per lui, che dovrà replicare il successo ottenuto nella passata edizione ed affrontare, al contempo, le difficoltà dovute all’attuale emergenza sanitaria. Riuscirà nell’impresa?