Sanremo 2021, Vanessa Incontrada e Miriam Leone all’Ariston: le donne di Amadeus

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Vanessa Incontrada e Miriam Leone potrebbero affiancare Amadeus nella conduzione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo.

Se il presentatore ha giù ufficializzato la presenza di Elodie e Achille Lauro che tornano all’Ariston in veste appunto di co-conduttori, dalle indiscrezioni lanciate sul settimanale Chi le due attrici sarebbero pronte a sfidarsi a colpi di bellezza e bravura sul palco più prestigioso d’Italia e sarebbero già state contattate dalla Rai.

Miriam Leone per altro recentemente ha già dato prova di sé presentando l’edizione 2021 di Danza con Me, il programma di Roberto Bolle, dimostrando di saper tenere il palco in modo eccellente. E per quanto riguarda Vanessa Incontrada, è uno dei volti più amati della tv e ogni suo programma è un successo. Per altro il suo nome era già entrato in lizza lo scorso anno, anche se poi non si era concretizzata la sua partecipazione.

Miriam e Vanessa comunque non sono le uniche donne che potrebbero aiutare Amadeus a condurre Sanremo 2021. Sempre secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbero 10 le donne che si alterneranno sul palco dell’Ariston, due per ogni serata.

Tra queste ci sarebbero Matilde Gioli, attrice amatissima della fiction Doc – Nelle tue mani e la top model Mariacarla Boscono sulla quale si vociferava un flirt con Stefano De Martino. Si parla anche di un ritorno di Diletta Leotta che, stando a quanto scrive BlogTivvu, è molto amica di Elodie, e di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

In questi giorni le indiscrezioni sulle donne di Amadeus al Festival di Sanremo si stanno moltiplicando e Blogo ha rilanciato la notizia secondo cui il presentatore e direttore artistico della kermesse potrebbe avere al suo fianco la moglie Giovanna Civitillo. Lo scorso anno si era limitata al ruolo di inviata speciale alla Vita in diretta, ma per l’edizione 2021 potrebbe ritagliarsi un ruolo più importante.

Se nessuna delle dirette interessate ha fatto commenti al momento, di certo c’è che Amadeus punta su bellezza e professionalità per quanto riguarda le sue partner sanremesi. Esattamente come lo scorso anno quando ha voluto con sé Rula Jebreal, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Mara Venier, oltre alle già citate Diletta Leotta e Georgina Rodriguez.