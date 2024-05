Fonte: IPA Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta – Mamma Dilettante -, occasione per raccontare qualcosa di più sul loro legame. E non solo: diversi gli aneddoti snocciolati nel corso della puntata, come una “scenata di gelosia alla Starsky & Hutch“. Riusciamo a immaginare il conduttore, sempre così misurato e discreto in televisione, in grado di essere tanto geloso? Lo ha raccontato lui stesso.

Amadeus e Giovanna Civitillo da Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante

Tra le coppie più longeve e belle del mondo dello spettacolo italiano ci sono loro: Amadeus e Giovanna Civitillo, che non si prendono troppo sul serio e sono sempre pronti a offrire sketch divertenti ai fan. Come in occasione della puntata del podcast condotto da Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Il loro rapporto? Sereno, affiatato, certo, ma con un pizzico di gelosia. “Siamo sempre stati gelosi. Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale”, ha affermato la Civitillo, che al momento è in attesa di conferma a È sempre mezzogiorno!.

Dello stesso avviso non è Amadeus, che invece ha confermato di essere più soggetto al “mostro dagli occhi verdi” di cui parlava William Shakespeare. “Io sono focoso, a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque”. E così ha aggiunto un aneddoto davvero particolare: “Una volta in macchina uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch. Ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire ‘Adesso ti gonfio’. Giovanna urlava ‘No no no!’, e a un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa ‘Oh Ama, ciao!’ e mi ha disarmato“.

Il legame tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Tutto, alla fine, si è risolto per il meglio: c’è da dire che questo aneddoto risale a circa vent’anni fa e che all’epoca Amadeus “era completamente irrazionale, nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo”, ha raccontato la Civitillo. Del resto, stiamo parlando di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, ma anche più affiatate. Si sono sposati nel 2009, e Amadeus alle spalle aveva un matrimonio finito, con Marisa Di Martino, da cui è nata la figlia Alice.

Ambedue sono un punto di riferimento l’uno per l’altra, insieme al figlio Josè, il cui nome non è una casualità: Amadeus è un grande tifoso dell’Inter, ed è un omaggio all’allenatore Mourinho. Lo ha incontrato durante un volo per Lisbona, in modo del tutto casuale, e gli ha fatto i suoi complimenti. La Civitillo era incinta di 4 mesi all’epoca, ed è stato proprio in concomitanza di quell’evento che la coppia ha deciso il nome Josè. Diversi anni dopo, Mourinho ha anche fatto un gesto molto carino nei confronti del figlio di Amadeus e Giovanna: “Eravamo ospiti da Mara Venier a Domenica in, e lui ha fatto un video per José dicendogli ‘Josè tu ti chiami come me, chissà che un giorno non riesca ad allenarti’, perché Josè ama il calcio, gioca a pallone e quindi chissà”.