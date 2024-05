Qual è il futuro di Giovanna Civitillo in televisione dopo l'addio di Amadeus alla Rai: attende conferma per "È sempre mezzogiorno"

Fonte: IPA Giovanna Civitillo

Ora che Amadeus ha detto addio alla Rai, anche Giovanna Civitillo lo seguirà? Una domanda più che lecita, ma che non trova – al momento – fondamento. Del resto, la Civitillo è “nata” artisticamente proprio in Rai nel lontano 1996, in veste di ballerina. Le ultime indiscrezioni vedono la Civitillo ancora nella Rete Ammiraglia, a È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici dal 2020.

Il futuro di Giovanna Civitillo in Rai

Secondo le pagine di Chi, si attenderebbe la conferma: Giovanna Civitillo, esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe rimanere in Rai. La sua “casa”, dove è cresciuta e si è formata artisticamente e professionalmente. Intanto, Amadeus ha ufficialmente concluso le registrazioni previste di Affari Tuoi: l’ultima puntata è stata registrata il 10 maggio, nello stesso giorno in cui abbiamo assistito alla chiusura di Viva Rai2!, il mattin show di Fiorello amatissimo dagli italiani.

Il 1° giugno è prevista la messa in onda dell’ultima puntata con Amadeus di Affari Tuoi. Ma è mistero sul futuro di Giovanna Civitillo, o forse no: la splendida moglie del conduttore attende la conferma, ma non dovrebbero verificarsi stop. Al tempo stesso, fa sapere Chi, l’intenzione non è per il momento di spostarsi alla rete Nove con Amadeus: “È nel cast di presenze fisse di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e attende conferma”. Sono, dunque, i “piani alti” a dover scegliere se riformare la coppia Amadeus-Giovanna in televisione sulla Nove.

L’ultimo giorno in Rai di Amadeus

Il 10 maggio, con Amadeus, c’era anche Giovanna Civitillo, naturalmente. L’ultimo giorno di “lavoro” in Rai, ma, contrariamente alla chiusura di Fiorello, a cui hanno preso parte i dirigenti, nessuno è andato alla “festa d’addio”. “Di certo Fiorello ha salutato in grande stile, con la Rai stretta intorno al suo glass, come a dire ‘non partire’, mentre il saluto ad Amadeus è stato più freddo. Al Teatro delle Vittorie, per l’ultima di Affari Tuoi, non c’erano dirigenti, se non Raffaella Sallustio, vicedirettrice dell’intrattenimento access prime time della Rai, che è anche responsabile del programma. Nello studio, forse, tutti aspettavano una carezza da ‘mamma Rai’ per la fine di un’edizione ricca di successi”.

Gli scenari in TV sono, in ogni caso, destinati al cambiamento. La Nove ha rafforzato il suo parterre con investimenti faraonici: dopo il “colpo” con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa, è arrivato il turno di Amadeus: reduce da ben cinque Festival di Sanremo consecutivi, dove ha dato prova di innovazione e rinnovamenti, rispettando ugualmente la lunghissima tradizione della kermesse.

In ballo ci sono ancora molte cose, e non è detto che Giovanna Civitillo non passi alla Nove in un futuro prossimo. Intanto, qualora fosse confermata nel cast fisso di È sempre mezzogiorno, la ritroveremmo anche la prossima stagione. Amadeus ha smentito in ogni caso un coinvolgimento da parte della Civitillo per abbandonare la Rai a favore di Warner Bros. Discovery: “E senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”.