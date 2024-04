Fonte: IPA Giovanna Civitillo

Dalla scossa de L’Eredità all’avventura in radio, passando per quello che è di fatto divenuto il suo titolo ufficiale: moglie di Amadeus. Proviamo a raccontare chi è Giovanna Civitillo, della quale si è tanto parlato nel corso degli ultimi 20 anni, senza risparmiarle critiche. Al fianco del celebre conduttore, forma una coppia splendida, ma ha dovuto lottare per raggiungere il riconoscimento attuale.

Chi è Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, nel 1977. Il mondo del ballo l’ha rapita fin da giovanissima, quando si è cimentata in corsi di danza classica. Tra gli anni Ottanta e Novanta ha partecipato a svariati concorsi, ottenendo numerosi premi, fino ad approdare nel mondo della televisione nel 1996.

Tra Rai e Mediaset, lavora proprio come ballerina, fino alla grande svolta nel 2002, quando mette piede nel cast de L’Eredità, condotto proprio da Amadeus. Lui ha spiegato come al tempo non avesse alcuna intenzione di impegnarsi, dopo la fine del suo primo matrimonio. C’è stato però un vero e proprio colpo di fulmine.

Il primo approccio che Giovanna Civitillo ha ricevuto dal presentatore è stato un biglietto nel quale le dava appuntamento in corso Como, a Milano. La loro relazione ha avuto inizio nel 2003, per poi culminare nel matrimonio nel 2009, anno in cui è nato il primo e unico figlio della coppia, José. Questi non è però il primogenito di Amadeus, che ha avuto una figlia delle sue precedenti nozze.

La carriera e le critiche

Giovanna Civitillo lavora in Rai dal 1996 e ha preso parte a numerosi programmi. In molti pensano che sia stato Amadeus a introdurla in televisione, ma non è affatto vero. Prima di incontrarlo, infatti, aveva lavorato già a Unomattina, Macao, Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Innamorati pazzi, Beato tra le donne, Ciao Darwin e Domenica In, tra gli altri.

È rimasta a L’Eredità fino al 2006, per poi cimentarsi in altri show e ruoli. Al tempo stesso, però, ha accettato di dare la precedenza alla vita in famiglia, come dichiarato in diverse interviste. Stare al fianco di Amadeus ha richiesto delle rinunce, non lo ha nascosto, sotto l’aspetto delle ambizioni personali.

Nessuno le ha mai risparmiato critiche, per anni. Da una parte c’è chi l’accusa d’essere raccomandata. Dall’altra, invece, c’è chi ha visto in lei una donna repressa dal marito, costretta a farsi da parte per il bene di lui: “Ho deciso di fare semplicemente ciò che desidero, rivendicando la mia libertà di scegliere”.

Come detto, il suo ritorno in televisione, dalla quale non era di certo sparita del tutto, è stato accolto con una certa dose di polemiche. In particolare è stata inviata per La vita in diretta dal Festival di Sanremo, dal 2019 al 2020 e ancora dal 2022 al 2023. Nel mezzo, invece, ha condotto PrimaFestival nel 2021.

Negli ultimi anni, complice anche l’età di suo figlio José, ha ritrovato sempre più spazio, da Nei tuoi panni a Felicissima sera, fino a un nuovo ruolo radiofonico. A febbraio 2024 è stato infatti annunciato un programma, La versione delle Due, su Rai Radio 2, al fianco di Andrea Delogu.