Amadeus, un nome e una garanzia. Un uomo che è diventato negli ultimi anni il “re” indiscusso del Festival di Sanremo, capace di dar vita a una kermesse canora che abbraccia tutte le generazioni, che ha saputo coinvolgere anche quel pubblico di giovani che a lungo era rimasto lontano dalle logiche di un evento considerato da tempo “obsoleto”. Grazie a lui il Festival della Canzone italiana è diventato un evento trasversale ma, per sua stessa ammissione, in parte il merito è di quei gioielli che custodisce gelosamente: i figli Alice e José, avuti rispettivamente dalla prima moglie Marisa Di Martino e dalla attuale moglie Giovanna Civitillo.

Alice Sebastiani, la figlia nata dal primo matrimonio di Amadeus

Alice è una ragazza solare, bella, piena di interessi. Nata nell’ottobre del 1997 dal matrimonio tra Amadeus (pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani) e Marisa Di Martino, la ragazza – che oggi ha 25 anni – è lontana dal mondo dello spettacolo, ma ha comunque una passione molto particolare che in senso lato ha a che vedere con il mestiere del celebre papà.

Alice Vittoria Sebastiani si è laureata, infatti, in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano essendo la moda la sua più grande passione. Ma non è l’unica: adora viaggiare – come si evince dagli scatti condivisi sul suo profilo Instagram -, ha vissuto per un periodo a Londra e in Spagna e attualmente risiede in Italia.

Di lei non si sa molto e sono rarissime le apparizioni in pubblico al fianco del celebre papà, tra le quali proprio quelle relative ai Festival di Sanremo condotti (e diretti artisticamente) da Amadeus. Alice è (quasi) sempre lì, in prima fila, pronta a sostenere il papà e a godersi lo spettacolo del Festival.

José, l’unico figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

E non è la sola, la bella Alice. Al suo fianco, pronto a non perdersi neanche una serata del Festival, c’è il fratellino José Alberto Sebastiani. Anche per lui un doppio nome, stavolta però in onore di una grande passione del conduttore televisivo: l’Inter. “José” si riferisce, infatti, allo “special One” Mourinho che ha allenato la squadra portandola a due grandi vittorie nel 2009/2010.

Fonte: IPA

Classe 2009, il piccolo José è nato dall’amore tra Amadeus e la seconda moglie, Giovanna Civitillo, che ha conosciuto negli studi de L’Eredità quando lui era conduttore e lei, giovanissima, era diventata celebre come ballerina de “La Scossa”, un vero e proprio tormentone nel prime time di Rai 1.

Anche José, come papà Amedeo, ha una grande passione per il calcio e per l’Inter, tanto da aver giocato ormai qualche tempo nella rosa Under 14 nel ruolo di portiere. Un piccolo calciatore in erba che, al contempo, non smette di sostenere il padre nel suo lavoro. Amadeus non perde mai occasione per ricordare quanto sia stato e sia ancora importante il contributo del figlio adolescente nella costruzione dei suoi Festival di grande successo. José è di un’altra generazione, capace di trasmettergli una mentalità ben distante da quella delle precedenti e sempre pronto a dare a papà Amadeus qualche consiglio sui cantanti più giovani e “nuovi” di cui tenere conto, anche in vista della gara.