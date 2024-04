Amadeus avrebbe posto delle condizioni alla Rai per il suo rinnovo, di cui una coinvolgerebbe Lucio Presta. Il manager avrebbe commentato la faccenda sui social

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Lucio Presta e Amadeus

Amadeus è uno dei conduttori di punta della Rai, visto che, negli ultimi anni, ha fatto registrare dei record di ascolti alla rete televisiva in tutte le produzioni che l’hanno visto come protagonista. Ma è soprattutto con la sua conduzione di ben cinque edizioni del Festival di Sanremo che il presentatore tv ha ottenuto dei risultati davvero straordinari.

Sembra però che, adesso, il sodalizio artistico tra la Rai e Amadeus stia per sciogliersi. Infatti da settimane si rincorrono le indiscrezioni che preannunciano un possibile divorzio tra il conduttore televisivo e la rete televisiva pubblica. L’annuncio potrebbe arrivare già il prossimo lunedì e dietro questo cambio di casacca ci sarebbero delle condizioni poste dal conduttore tv. Tra queste una coinvolgerebbe direttamente il suo ex manager Lucio Presta. Lo specialista dello spettacolo avrebbe deciso di dire la sua a riguardo con dei post condivisi sul suo account X.

Lucio Presta conferma le voci su Amadeus?

Il contratto che lega Amadeus alla Rai è in scadenza. Il conduttore tv, infatti, dovrebbe rinnovare il suo impegno con la rete televisiva pubblica a breve ma, da settimane, si ricorrono delle indiscrezioni che lo vogliono pronto a intraprendere una nuova strada. Secondo i rumors, infatti, Amadeus potrebbe lasciare la Rai per trasferirsi sul Nove, seguendo le orme di Fabio Fazio che ha lasciato la rete pubblica già lo scorso anno.

La scelta del conduttore tv deriverebbe da diversi fattori, svelati da alcune indiscrezioni. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Amadeus avrebbe posto delle condizioni al suo rinnovo di contratto che, per adesso, sarebbero state disattese dalla dirigenza della Rai. Il presentatore televisivo avrebbe chiesto, tra le altre cose, “il bando a Lucio Presta”, suo ex manager.

Lo specialista del managment sembrerebbe confermare le voci, visto che ha condiviso l’articolo che svela questa possibile condizione, posta dal conduttore tv, sul suo account X. Oltre a ciò, Lucio Presta ha anche condiviso un post che potrebbe essere collegato con la situazione del suo ex assistito: “Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze!”.

Amadeus, le altre condizioni e il ruolo a Discovery

Secondo alcune indiscrezioni Amadeus avrebbe fatto delle richieste alla Rai per rinnovare il suo contratto. La prima coinvolgerebbe direttamente Lucio Presta, le altre, invece, sarebbero più specifiche sulla sua carriera e su quella della moglie, Giovanna Civitillo. Il presentatore tv, infatti, avrebbe chiesto un programma televisivo per la consorte con la volontà di vivere tutti nella stessa città. Inoltre Amadeus vorrebbe auto produrre i suoi programmi, aspetto, questo, vietato dalle nuove regole Rai.

A Discovery, secondo i rumors, Amadeus avrebbe non pochi vantaggi. Il conduttore televisivo potrebbe condurre uno show giornaliero e anche un evento musicale. Oltre a ciò Amadeus andrebbe a ricoprire proprio un ruolo speciale. Secondo quanto trapelato, infatti, il presentatore tv diventerebbe un direttore artistico di tutto il settore dell’intrattenimento della rete televisiva.