Fonte: IPA Amadeus

Quella tra Lucio Presta e Amadeus è stata una collaborazione che sembrava destinata a durare per sempre. Eppure, come spesso accade nella vita, anche le unioni che funzionano meglio terminano – talvolta – nel peggiore dei modi. Questo è quello che pare essere accaduto tra loro, dopo la fine di un progetto proficuo che ha portato sul palco ben quattro Festival di Sanremo di grande successo, ma che a dicembre 2023 si è interrotto bruscamente e con grande rammarico da parte del manager dei Vip, il quale ha voluto più volte raccontare la sua verità rispetto a quanto accaduto con l’ormai ex volto Rai diretto su Warner Bros. Discovery.

Amadeus, la delusione di Lucio Presta: “Ha detto una cosa inaccettabile”

La rottura con Amadeus, che ha seguito come agente per anni, sembra ancora essere una ferita aperta. E così, dal palco del Festival della tv Dogliani, Lucio Presta torna sul quanto sarebbe accaduto dopo la fine del suo rapporto lavorativo con il conduttore ravvenate al quale contesta alcune parole pronunciate in sede di presentazione dell’evento di Capodanno che ha condotto per anni su Rai1.

Sulla fine della loro collaborazione, ha spiegato: “L’ho fatto aspettando tempi e modi, rispettando l’azienda, rispettando Amadeus, e aspettando che finisse Sanremo”. Presta si sofferma poi su un episodio accaduto immediatamente dopo e che l’avrebbe ferito profondamente: “Amedeo, che stimo moltissimo da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa che non si fa neanche con qualcuno che ti ha fatto del male. È andato nella mia terra, in Calabria, alla presentazione del Capodanno e ha detto ‘Lucio Presta sa quello che ha fatto’. Non potevo accettare una frase così. Parole che hanno ferito la mia onorabilità. Quindi ho voluto spiegare come sono andate le cose. Se ci sentiamo? No, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità”.

Amadeus ha deciso di non affidarsi più alla professionalità di Lucio Presta in piena organizzazione di Sanremo 2024, generando grande perplessità negli addetti ai lavori e nel pubblico che li pensava uniti almeno fino alla conclusione della manifestazione che lo stesso agente aveva definito essere la sua ultima. E invece tutto si è interrotto prima, col manager della tv che ha voluto raccontare la sua verità e il conduttore che invece non ha mai voluto sbilanciarsi troppo in merito alla sua decisione di lasciare la Arcobaleno Tre.

Il futuro di Stefano De Martino

Ex Amici di Maria De Filippi, ex ballerino e ora in procinto di diventare il conduttore di punta di Rai. Stefano De Martino è stato uno degli assistiti di Lucio Presta, oggi nella scuderia di Beppe Caschetto. Su di lui, ha davvero le idee molto chiare. “A Freccero, allora direttore di Rai 2, dissi di prendere Stefano per Stasera tutto è possibile che inizialmente doveva condurre Pintus. ‘Vedrai che con lui ti troverai meglio’, gli dissi. Sono stato un buon profeta”, ha spiegato, “Quello che dovevo dire a Stefano l’ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti. A lui ho detto ‘chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce sempre‘. Toccherà ad altri”.

E Barbara D’Urso? Starebbe per tornare in tv: “È una storia molto complicata. Ma sono certo che tra poco tornerà il tempo di Barbara. Su quale canale? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se abbiamo già firmato? No. Ora Barbara si sta godendo sua nipote”.