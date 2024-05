Prosegue lo scontro tra Amadeus e il manager Lucio Presta. Dopo le numerose accuse lanciate dall’ex agente, il conduttore sembra rispondere con una non così velata frecciatina social. Ma la tensione di Ama è smussata da una buona notizia: sulle sue orme, il figlio José avrà un piccolo ruolo da conduttore all’Eurovision 2024.

Amadeus: la frecciatina a Lucio Presta

“Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in sé stesso, né intorno a sé”. È la citazione di Fëdor Dostoevskij pubblicata da Amadeus nelle storie del suo profilo Instagram (quello aperto da Chiara Ferragni a Sanremo). E sembra essere una chiara frecciatina all’ex agente Lucio Presta, con cui è in corso un botta e risposta di accuse e recriminazioni.

La storia di Amadeus – pronto a lasciare la Rai in favore del Nove – arriva pochi giorni dopo la lunga intervista rilasciata da Presta a Il Giornale, in cui accusa l’ex assistito di comportamenti scorretti e mancati pagamenti. Dopo quattro edizioni del Festival che sono state definite da Presta “un capolavoro di complicità”, il rapporto tra i due ha iniziato a incrinarsi.

“Ama diceva sempre no e declinava ogni proposta”. E dopo il rifiuto di un incontro chiarificatore, arriva la decisione del conduttore di interrompere la collaborazione professionale. A questo punto, accusa il manager, il signor Sebastiani sarebbe venuto meno alla parola data pagando l’agente solo parecchi mesi dopo quanto inizialmente pattuito. Presta, inoltre, parla di violazioni delle disposizioni Rai da parte del conduttore, su cui ha deciso di indagare anche il Codacons.

Il giorno in cui l’intervista di Lucio Presta è stata data alla stampa, Amadeus era allo stadio a festeggiare lo scudetto dell’Inter e non ha risposto alla questione. Almeno fino ad oggi, quando, forse stanco delle molteplici accuse rivoltegli, ha deciso di replicare con la sopracitata frecciata social.

Il figlio José lavorerà all’Eurovision 2024

È un periodo complesso per Amadeus, ma non privo di buone nuove. Decolla la carriera del giovane figlio José Sebastiani che, appena 14enne, farà parte del team dell’Eurovision Song Contest 2024. Il giovane figlio d’arte volerà a Malmo in Svezia, dal 7 all’11 maggio, per far parte del folto gruppo dei 40 adolescenti ancora senza pass che commenteranno la gara musicale (in cui l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango).

Grande appassionato di radio, José sarà uno degli speaker del podcast Stonati a Eurovision, che racconterà il lato top secret del grande evento musicale. Un podcast realizzato per Raiplay Sound da Radioimmaginaria, giovane network diretto e condotto da soli ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Realtà di cui il giovane Sebastiani è già tra i protagonisti con il format mattiniero Ti accompagno a scuola. È chiaro, dunque, che il figlio di Giovanna Civitillo è intenzionato a seguire le orme del padre e tentare una carriera nel mondo dello spettacolo.