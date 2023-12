Amadeus dice addio a Lucio Presta. Un divorzio professionale che ha del clamoroso, se si considerano i tantissimi anni in cui hanno collaborato, ma che è parso necessario per il prosieguo della carriera del conduttore di Rai1. Insieme, hanno affrontato quattro Festival di Sanremo ma non arriveranno insieme al quinto, previsto al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio: a riportare la notizia è stato il quotidiano Italia Oggi ma – indirettamente – la novità si trova anche sul sito della Arcobaleno Tre dove Amadeus è sparito dal roster degli artisti di cui la società cura gli interessi.

Perché Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio

Secondo le prime indiscrezioni emerse, Amadeus e Lucio Presta sarebbero andati incontro a una serie di “divergenze lavorative e professionali che sarebbero iniziate l’anno scorso”. Sembra inoltre che proprio Sanremo abbia accentuato queste problematiche, soprattutto perché il lavoro del conduttore e direttore artistico si è modificato e approfondito anno dopo anno: “Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo”. Da qui, i motivi dell’addio.

Secondo Italia Oggi, anche Paolo Bonolis si starebbe allontanando da Arcobaleno Tre. Di certo lo ha fatto la sua ex moglie Sonia Bruganelli, dalla quale il conduttore romano si è separato prima dell’estate, ormai vicinissima a Gabriele Parpiglia. Lucio Presta è comunque molto attivo sul mercato televisivo, con Myrta Merlino – approdata a Mediaset alla guida di Pomeriggio Cinque – e Barbara D’Urso ma anche con Checco Zalone, di cui ha seguito tutto il tour.

Chi è il nuovo manager di Amadeus

Il nome del nuovo manager di Amadeus non è ancora noto. Dopotutto, non è nemmeno ufficiale la rottura con Lucio Presta che rimane nel campo delle indiscrezioni fino alla conferma di uno dei due diretti interessati. Certamente, insieme, hanno fatto grandi cose. Quattro Festival di Sanremo di seguito non sono pochi e rappresentano quasi un record per la televisione italiana. A confermare che il quinto sarebbe stato l’ultimo sotto la sua guida era stato proprio l’ex manager in una lunga intervista resa a Il Sole 24 ore: “Con il Festival 2024, che faremo sempre con Amadeus, arrivo al decimo, poi saluto Sanremo”.

Intanto, la grande macchina organizzativa del Festival di Sanremo è già partita. I nomi dei Big sono già noti, bel 27 per questa nuova edizione, mentre dalla serata di Rai1 Sanremo Giovani sono emersi i nomi dei tre artisti che si aggiungono alla rosa dei Campioni rivelata nel corso del Tg1 delle 13,30 del 3 dicembre. Tanti i nomi di spicco, tra i quali compaiono anche quelli di Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, mescolati a quelli dei tanti giovani sui quali Amadeus ha sempre puntato moltissimo. Annunciati anche i co-conduttori, individuati in Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, oltre a Giovanni Allevi e Roberto Bolle che partecipano come ospiti. Sembra invece certa l’assenza di Lucio Presta in quella che avrebbe dovuto essere la sua decima stagione.