Alberto Angela: “Guadagno meno di Amadeus”. La furia di Lucio Presta

Due colonne della Rai, due modi molto diversi di parlare al pubblico: Alberto Angela e Amadeus non possono di certo essere paragonati, sotto nessun aspetto, perché operano in due ambiti completamente diversi. Notoriamente riservato, però, quando si tratta di toccare determinati argomenti, il divulgatore scientifico ha – stavolta – sorpreso per la sua schiettezza. Sentito da Il Messaggero, si è infatti soffermato sull’argomento guadagni, rispondendo a una domanda diretta nella quale si nominava Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024. Parole, queste, che non sono piaciute a Lucio Presta, intervenuto sul suo Twitter per chiarire alcuni punti.

I guadagni di Alberto Angela finiscono nella polemica

Alberto Angela guadagna quanto Amadeus? La sua risposta non lascia spazio a dubbi: “Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare”.

Il divulgatore scientifico, in tv dal 29 giugno con Noos – L’Avventura della conoscenza, non ha intenzione di lasciare la Rai – a differenza di molti colleghi che hanno preferito altri progetti – ma specifica di essere sempre stato molto libero di scegliere: “Se l’azienda Rai vuole, ci sono e ci sarò. Finché posso, vorrei continuare qui perché la divulgazione deve essere pubblica, ma se la Rai mi mette in condizione di non lavorare al meglio, o ha dei dubbi, io vado altrove”.

Le sue parole sui guadagni non sono però piaciute a Lucio Presta, agente di Amadeus, che è immediatamente intervenuto sul suo profilo Twitter ufficiale per mettere in chiaro alcuni punti delle dichiarazioni di Angela: “Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi (anche la sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai”.

Quello del 2024 sarà, probabilmente, l’ultimo Sanremo a conduzione Amadeus. A specificarlo è stato proprio il direttore artistico a FQ Magazine, dopo che lo stesso Lucio Presta aveva dichiarato che l’era Sebastiani si sarebbe conclusa con la quinta edizione consecutiva. I lavori sono già iniziati, senza emissari Rai a decidere chi e cosa proporre, contrariamente a quanto era trapelato in occasione del cambio ai vertici Rai.

Il nuovo programma di Alberto Angela

Polemiche a parte, Alberto Angela ha mantenuto le promesse ed è pronto a tornare in tv con un programma che è già stato definito come l’erede di Super Quark. Il divulgatore scientifico ha spiegato: “Ci saranno novità, ma il format resta lo stesso. Spazio a documentari, servizi e rubriche su alimentazione, tecnologia, spazio, archeologia e geopolitica, di cui nessuno parla. La tv deve nutrire i cervelli, non addormentarli”.

Dopotutto, il suo intento è sempre stato quello di portare avanti l’operato di suo padre Piero – tra le tracce della prima prova della Maturità 2023 – e di cercare di non vanificare tutto il lavoro fatto per il pubblico e per i giovani, per i quali è stato un esempio.