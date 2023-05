Amadeus chiude la polemica su Sanremo. Le parole a “Viva Rai2”

Chi va, chi ritorna, chi rimane. Il cambio ai vertici in Rai ha scatenato un vero e proprio putiferio che ha coinvolto anche Amadeus e Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico è infatti intervenuto per mettere a tacere la polemica che si era scatenata intorno al suo possibile addio al Festival e al cambio di contenuti che avrebbe preteso la nuova direzione. Si è addirittura parlato di emissari Rai che sarebbero scesi in campo per evitare un nuovo caso Rosa Chemical. Tutto vero? Difficile stabilirlo, ma a parlare – stavolta – è stato il diretto interessato.

Sanremo 2024, le parole di Amadeus

La grande macchina del Festival di Sanremo 2024 è già partita. Amadeus è tornato a lavoro per definire i primissimi dettagli della prossima edizione, la quinta di seguito per lui e – a differenza di quanto trapelato nelle settimane appena trascorse – non sarebbe stato imposto nessun veto in merito alle sue scelte musicali: “Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai”, ha detto in diretta a Viva Rai2.

Sui famigerati emissari, che tanto hanno fatto parlare all’indomani delle nuove nomine Rai, Amedeo Sebastiani ha voluto chiarire con una posizione fermissima: “Non ci sono agenti segreti che controllano niente”. Le parole di Amadeus arrivano dopo la “bombetta” di Fiorello, secondo cui Amadeus non sarebbe stato sicuro di condurre Sanremo per la quinta volta consecutiva. Niente di vero, per il momento, dato che i lavori per mettere a punto la nuova edizione della manifestazione sarebbero già iniziati.

Amadeus rimane in Rai

A dispetto di ogni equivoco, la permanenza di Amadeus in Rai non è di certo in dubbio. Lo aveva confermato anche l’ad entrante Roberto Sergio, che si era detto sicuro di volerlo ancora alla guida di Sanremo, oltre al diretto interessato che – a Viva Rai2 – ha fugato ogni dubbio: “Nessuno, nessuno, rimango volentieri”.

Nella diretta del 30 maggio, Fiorello riesce a strappargli persino una promessa: il conduttore del Festival è infatti atteso per l’ultima puntata di Viva Rai2 in programma per il 9 giugno. Difficile prevedere se abbia intenzione di rilasciare nuove dichiarazioni: com’è da tradizione, infatti, i lavori per la kermesse – nei primi mesi – procedono nel più stretto riserbo.

Si è già parlato di un possibile ritorno sul palco di Chiara Ferragni, al debutto all’Ariston nel 2023, ma sulla nuova organizzazione non si sa praticamente niente. L’unica certezza potrebbe essere la scenografia, ancora da affidare a Chiara e Gaetano Castelli, mentre tutto il resto è giustamente da costruire. Di certo, la nuova direzione entrerà nel merito delle scelte organizzative com’è normale e prevedibile che sia, ma la squadra di autori – e Amadeus – ha dimostrato di essere fortissima.

Intanto, prosegue il grande successo di Affari Tuoi. Il quiz del preserale è infatti tornato su Rai1 con la conduzione di Amadeus e una formula nuovissima, che è piaciuta al pubblico. I pacchi sono l’unico punto fermo del format: quelli davvero non possono mancare. Ottima l’intuizione della regione fortunata, che permette di sperare in un ricco montepremi anche nel caso di pacchi particolarmente sfortunati. La messa in onda del programma è stata allungata fino al 9 giugno.