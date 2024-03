Fiorello a Viva Rai2! su Amadeus. Ed è polemica: “Non ce ne saremmo mai andati”

Fiorello chiarisce nella puntata di oggi perché "Viva Rai2!" chiude per Pasqua: "Ci mandano in vacanza un po' prima". E replica su Amadeus che se ne va dalla Rai

Fiorello è in gran forma nella puntata di oggi, 26 marzo, di Viva Rai2!. Prima chiarisce sulla piccola polemica relativa alla chiusura di Pasqua e poi risponde sull’indiscrezione di Amadeus che potrebbe lasciare la Rai attraverso gli Appannati che interrompono la performance mai eseguita di Al Bano e Romina.

Fiorello e la polemica sulla chiusura di Viva Rai2!

In diretta dal Foro Italico, il maltempo non sembra voler aiutare i nostri eroi della mattina, ma neanche la pioggia ferma la banda di Viva Rai2!. Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, inizia questo buio martedì con la giusta ricetta per cacciare via le nuvole: ironia, musica e la rassegna delle notizie del giorno.

Dopo la questione Santanchè, si apre la puntata di oggi, 26 marzo, spiegando perché Viva Rai2! vada in pausa nelle vacanze di Pasqua: “C’è stata una piccola polemica, ‘Per Fiorello tutto è possibile’. Come se io potessi andare in Rai e fare quello che voglio, e posso! Dai, scherzo… siccome a maggio ci saranno gli Internazionali di tennis qui al Foro Italico, tutti i container dove si trovano i nostri uffici, le redazioni, vanno spostati perché sono appoggiati davanti ai campi. Quindi Sport e Salute, insieme alla Rai, hanno deciso di fare questa operazione durante le vacanze di Pasqua” – chiude con una battuta sulla vicenda – “Ci mandano in vacanza un po’ prima, fosse per noi non ce ne saremmo mai andati!”.

Primo argomento della rassegna del giorno riguarda la nostra politica italiana: “‘Il nipote di Crosetto in corsa alle Europee: lui un maestro, mi dà consigli’. È più piccolo di lui, credo si chiami Crosini. Quindi si parla di nepotismo, non sono più Fratelli d’Italia, ma Nipoti d’Italia!” – scherza lo showman – “Io canto con mia figlia e fanno mille storie, questo invece si candida con lo zio. Fosse stato il cognato, sarebbe stato cognatismo. Putin, quando mette un suo partente è ni-putismo” – aggiunge poi ironizzando sulla sua ormai famosa esibizione con la figlia – “Dopo che mia figlia ha cantato con me, subito hanno chiamato dalla Rai e volevano darle un programma, ma mi hanno fatto uno sgarbo: Giletti o la figlia di Fiorello, e hanno scelto Giletti. Faranno ‘Non è Non è l’Arena’”.

Fiorello, chiarisce su Amadeus

Non manca poi la risposta di Fiorello ad una notizia che lo metterebbe in lista tra i papabili conduttori che potrebbero passare dalla Rai a Discovery: “Amadeus ovviamente. Fiorello, riusciranno i tanti dollari – sì, mi darebbero i dollari – a convincere lo showman siculo da sempre riluttante a misurarsi in prima serata a mollare la comoda collocazione di Viva Rai2!? A BubinoBlog! Questa tu la chiami una comoda collocazione? Alle 7 del mattino, per strada, al freddo e al gelo? Meno male che è comodo”.

Per dare la notizia di Amadeus, gli Appannati interrompono la “presunta” performance di Al Bano e Romina che al pari di quella di Renato Zero non è mai avvenuta.

Sul profilo Instagram di Viva Rai2! commentano: “Più incursioni degli Appannati, altrimenti commenterò con barzellette senza senso bruttissime!!!!”. “Sempre gli Appannati”; “io vi amo”.