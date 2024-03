Assoluta protagonista del Grande Fratello e padrona indiscussa della scena, Beatrice Luzzi è la prima finalista dell’edizione 2023-2024 del reality show. L’attrice romana è una concorrente dal primo giorno, da quella prima serata di settembre che oggi sembra lontanissima visto che manca pochissimo alla finale. È anche una delle preferite di Alfonso Signorini che vorrebbe vederla felice dopo i grandi dolori che ha vissuto, perciò insiste e pretende ancora di sapere cos’abbia provato per Giuseppe Garibaldi. Da qui, una confessione inaspettata che ha meravigliato perfino il conduttore, nonostante sia davvero abituato a tutto.

La confessione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

“Sono casta da cinque, sei anni. Da quando mi sono lasciata con Alessandro non ho avuto più flirt, quello che so adesso, con la maturità e responsabilità di due figli, è che non mi posso permettere una storia del genere. Adesso avrei bisogno di una persona diversa, un uomo che ragiona a 360 gradi”, ha raccontato durante la diretta del Grande Fratello, lasciando sbigottito perfino Alfonso Signorini, che le aveva chiesto conto della sua relazione mancata con Giuseppe Garibaldi, al quale sembra volere ancora molto bene.

Beatrice Luzzi è comunque consapevole che, tra loro, non ci sarebbe potuto essere niente: “Un tipo come Giuseppe fuori dalle telecamere? Sono stata a lungo con un calabrese che si chiama Gaspare, lui aveva 20 anni più di me ma anche lui veniva da un mondo completamente diverso dal mio. Lui mi ha davvero stravolto gli schemi, me li ha sgretolati. Ho sempre avuto un’attrazione dalle persone diverse da me però poi bisogna anche dover fare i conti con la realtà. Non poteva funzionare tra me e Giuseppe perché lui è giovane e deve farsi una famiglia, io invece ne ho già una”.

L’attrice ha poi risposto alla domanda diretta del conduttore, che le ha chiesto espressamente conto del loro futuro: “Non si può fare. Non si può fare anche se sicuramente c’è un grande affetto e non lo nego, però mi sono resa conto in questi mesi che la sua lettura delle cose è sempre distante dalla mia. Come posso dire? Che ci fosse qualcosa tra di noi, sicuramente, ma se tornassi indietro sarei molto più prudente per lui. La distanza, come matrice, è così tanta che ci vorrebbero anni per trovare un punto di incontro”.

L’inizio di una grande amicizia

Che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stesse nascendo qualcosa di molto importante è apparso chiaro fin dalle prime settimane di permanenza all’interno della Casa. La profonda amicizia che successivamente è nata tra di loro è stata fermata bruscamente a causa della coerenza dell’attrice romana che aveva frenato ogni entusiasmo mettendo davanti la sua famiglia e i suoi figli.

Era stata chiara e questa sua sincerità non è mai stata digerita davvero da lui che invece aveva dimostrato di volerle bene nonostante spesso fosse rimasto vittima delle dinamiche del gioco che ha affrontato con grande coraggio, anche quando sono venute meno le condizioni fisiche per poter continuare. È infatti uscito dalla competizione per diverse volte ed è rientrato, pronto a conquistare la finale dell’11 aprile.