Caso Amadeus a Sanremo, interviene la Rai. Le parole

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Giorni di rivoluzione in Rai. Giorni che aprono nuovi scenari e chiudono definitivamente qualsiasi ipotesi. Dopo la conferma dell’addio di Stefano Coletta alla direzione del Prime Time, ha allarmato – non poco – l’affermazione di Fiorello a Viva Rai2! su Amadeus. “Non sa se farà il prossimo Festival”. A riguardo è intervenuta la stessa Rai, per frenare qualsiasi ulteriore indiscrezione.

Amadeus a Sanremo 2024: la conferma della Rai

Da quando è iniziata la rivoluzione in Rai, sono state tante – forse troppe – le indiscrezioni. Come quella che avrebbe voluto Pino Insegno alla conduzione di Sanremo 2024, poi smentita dallo stesso conduttore. Il destino di Amadeus è apparso ulteriormente incerto nel corso della puntata del 26 maggio a Viva Rai2!, a seguito delle parole di Fiorello.

Il clima, del resto, è tesissimo: l’addio di Fabio Fazio, di Lucia Annunziata, e anche Serena Bortone si sta dirigendo verso Nove, secondo le ultime voci. E Amadeus? Saldo al timone del Festival. A farlo sapere, tramite una precisazione su Ansa, è la stessa Rai.

“L’Ansa apprende da ambienti Rai che il neo amministratore delegato della Rai, ovvero Roberto Sergio, e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo”. “Ama” è dunque confermato, e non potrebbe essere altrimenti, visto il contratto blindato. Ma possono cambiare molte cose, come la direzione artistica.

Le parole di Fiorello a Viva Rai2!

Fiorello è un mattatore, lo sappiamo bene. Le sue parole su Amadeus nel corso della puntata di Viva Rai2! hanno decisamente preoccupato i tanti fan del conduttore e del Festival stesso, che negli ultimi anni è ritornato a raccogliere una larga fetta di fama e gloria. Proprio grazie ad Amadeus e al suo spirito rivoluzionario.

“La butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. M’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”, ha svelato Fiorello, ma alla fine sembrerebbe tutto rientrato. La corsa alla “smentita”, avvenuta subito dopo, ha lasciato comunque presagire la voglia di non accendere i riflettori su un argomento tanto importante come Sanremo.

Sanremo 2024, quali potrebbero essere i cambiamenti

Per ora, il Festival non è in discussione. Rivedremo Amadeus sul palco dell’Ariston nel 2024. Ma qualche cambiamento potrebbe comunque esserci, soprattutto sul versante artistico. Negli ultimi anni Sanremo è diventato lo scenario perfetto per discutere di temi di attualità, in modo tale da avvicinare anche le nuove generazioni, ampliando di fatto il target e parlando a tutti, senza dimenticare nessuno.

Ma gli scandali – è indubbio – ci sono stati. Come dimenticare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, o lo stesso brano-politico di Fedez sul palco galleggiante? Dovremo attendere per avere una risposta. Quello che però ci aspettiamo è un Festival degno dei precedenti: il successo e lo share degli ultimi anni sono evidenti a tutti. Bene o male, purché se ne parli, e gli scandali danno sempre quel tocco in più, al netto di scelte super azzeccate, tra cui i Big in gara o ancora gli ospiti e le co-conduttrici.