Rai, Amadeus nel mirino della nuova direzione: la bomba di Fiorello a “Viva Rai2”

Grande rivoluzione in Rai. Dopo l’addio di Fabio Fazio, che passa ufficialmente a Warner Bros. Discovery, il servizio pubblico si prepara a importanti cambiamenti. Tra questi potrebbe esserci anche la conduzione del Festival di Sanremo 2024, che dovrebbe essere affidata ad Amadeus per contratto, ma che oggi sembra più incerta che mai. A rivelarlo è stato proprio lui a Fiorello, che ha riportato le sue perplessità nel corso della puntata di Viva Rai2 del 26 maggio 2023.

Amadeus in dubbio, i diversi scenari per Sanremo 2024

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo“, ha rivelato lo showman siciliano, che si è sempre detto preoccupato per il futuro del Festival e per quello che potrebbe succedere al suo amico. Difficile che capire se si tratti davvero di una “bombetta”, come lui ha voluto definirla, o di una battuta volta a stemperare il clima che si respira in Rai.

Di certo, con il cambio della guardia alla direzione di Rai che passa nelle mani di Marcello Ciannamea, i contenuti di Sanremo 2024 potrebbero essere rivisti radicalmente. Stefano Coletta, figura di riferimento della Rete per anni e grande conoscitore del mezzo televisivo, rimane in forze all’azienda ma passa alla Distribuzione con un ruolo decisamente meno influente e che spezza – in qualche modo – il lungo corso avviato con la prima edizione di Sanremo a firma Amadeus che il Direttore aveva raccolto in corsa.

Ricordiamo che Amadeus ha già firmato il contratto di rinnovo per un biennio nel 2022, quindi la sua presenza non dovrebbe essere messa in dubbio. Non è invece sicura la linea da seguire e potrebbe esserci un cambio radicale a livello contenutistico che – sempre nell’ordine delle ipotesi – il direttore artistico in carica potrebbe non condividere. Per dipingere scenari è comunque molto presto, nonostante il sentimento che prevale in questo momento sia di assoluta incertezza.

Fiorello confermato ma Lucia Annunziata lascia

È stato Roberto Sergio a riconfermare Fiorello su Rai2, con una telefonata in diretta proprio durante la trasmissione. Le battute si susseguivano da giorni e, alla fine, è stato il nuovo ad di Rai a mettere un punto sulla permanenza dello showman siciliano in Rai. Il programma mattutino, che ha riportato in alto la freccia dello share della seconda Rete, è diventato – in brevissimo – il fenomeno della stagione.

La cancellazione dopo una sola edizione è apparsa avventata fin dalle prime battute e ben prima che l’ad Carlo Fuortes decidesse di dimettersi. Con le nuove nomine Rai, la situazione è ulteriormente precipitata. Dopo l’uscita di Fabio Fazio, anche Lucia Annunziata ha deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare il servizio pubblico, come ha ricordato anche Fiorello.

Il nuovo assetto dell’azienda è dunque in fase di definizione. Già confermati Cartabianca con Bianca Berlinguer e Report di Sigfrido Ranucci, che potrebbe spostarsi alla domenica andando così a occupare lo slot che è stato di Fabio Fazio per tanto tempo. Una possibilità che non gli è piaciuta e che ha già contestato. I palinsesti Rai saranno presentati all’inizio dell’estate.