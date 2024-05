Fiorello smentisce il passaggio al Nove: “Resto in Rai”

In una recente intervista, Fiorello ha confermato di non voler lasciare la Rai

Se il suo amico fraterno Amadeus ha da poco ufficializzato il passaggio al canale Nove, Fiorello giura invece fedeltà alla RAI. Il noto showman ha spiegato in una recente intervista di non voler abbandonare l’azienda di Viale Mazzini, pur non sbilanciandosi sul suo futuro post Viva Rai2.

Fiorello resta in Rai: “Di qui non mi muovo”

“Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai, ma dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta”: con queste parole, Rosario Fiorello ha fatto chiarezza sul suo futuro televisivo all’Adnkronos. Al margine dell’evento Tennis and Friends – Special Edition 2024, che ha di fatto aperto gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio, il conduttore ha tuttavia spiegato di non sapere quando e in che vesti il pubblico potrà nuovamente ammirarlo: “Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?

Insomma, calato il sipario sull’ultima edizione di Viva Rai 2, in onda fino al 10 maggio, il conduttore potrà trascorrere un po’ di tempo in compagnia della sua famiglia: “Per la prima volta non sarò in onda il giorno del mio compleanno” ha ironizzato Fiorello, pronto a godere le meritate vacanza con un po’ di anticipo.

Fiorello e l’ipotesi del passaggio al Nove

Le voci di un possibile passaggio di Fiorello al Nove si erano diffuse dopo la notizia di un accordo siglato da Amadeus con il canale del gruppo Discovery. Lo stesso showman siciliano, tuttavia, aveva immediatamente ironizzato su un suo possibile addio alla Rai: “Vorrei ricordare ai giornalisti che io e Ama siamo molti amici, ma ognuno ha la sua vita e siamo persone differenti. Io ho una moglie che si chiama Susanna, la sua invece si chiama Giovanna. Abbiamo figli diversi: lui ha Josè, io ho Angelica e Olivia. Abbiamo cose diverse, lui vive a Milano, io vivo a Roma. Tipo, lui va al Nove e io no! Ecco, siccome lui va lì, a quanto pare per tutti anche io devo andare” aveva scherzato dai microfoni di Viva Rai 2.

“Vedete, addirittura da Palazzo Chigi è partita una telefonata: ‘Fiorello deve restare’. Parla la Meloni: ‘Resti Fiorello’. No, ma le è proprio partita una telefonata. Ma cosa c’entro io? ‘Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo’, mi lusinga, un bel massaggio all’ego, ma tutto questo non regge: io ho già un contratto col mio divano dal 10 maggio che mi riposo per un lungo periodo” aveva quindi concluso Rosario.

Rai, tra addii e proteste

Nonostante la decisione di Fiorello di non lasciare Viale Mazzini, non si può certo dire che la Rai stia vivendo un momento facile. Recentemente i giornalisti dei principali TG nazionali hanno protestato contro le nuove regole imposte sulla par condicio, accusando il governo di “aver trasformato la Rai nel proprio megafono”. Poco dopo è arrivato l’addio di Amadeus, che si è aggiunto a quelli di Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata: il conduttore, uno dei volti di punti dell’azienda, ha infatti ufficializzato il suo passaggio al Canale 9, accettando una maxi offerta del gruppo Warner Bros Discovery.