Elettra Lamborghini compleanno in famiglia, ma Ginevra non c’è (di nuovo)

Una festa circondata dagli affetti, con tanto di torta e canzoni: Elettra Lamborghini ha festeggiato (con un giorno di anticipo) il suo 27esimo compleanno insieme alla sua famiglia.

La cantante e personaggio televisivo ha mostrato nelle sue Stories Instagram alcuni dei momenti della giornata trascorsa in compagnia della famiglia, del marito e di alcuni amici. Scorrendo le storie la si può vedere in uno scatto insieme alla mamma, in una bella immagine che la ritrae in compagnia del marito, dj e produttore discografico, Afrojack e al padre e ancora con il fratello Ferruccio e le sorelle Flaminia e Lucrezia. Nella foto condivisa nelle storie dalla cantante non appare la sorella Ginevra Lamborghini, grande assente anche al matrimonio tra Elettra e Afrojack che è stato celebrato il 26 settembre 2020 a Villa Balbiano, dimora storica affacciata sul ramo di Como. In quell’occasione aveva inviato loro un messaggio scrivendo su Instagram: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

In un’intervista a Fanpage, poi, Ginevra aveva parlato del rapporto con Elettra: “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti – ha raccontato -. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”, aveva spiegato tra le altre cose.

Assente, dunque, anche per la festa in occasione del 27 esimo compleanno della sorella Elettra, mentre erano presenti gli altri famigliari.

Nelle storie della cantante, che al momento è impegnata in televisione come opinionista all’Isola dei Famosi, si vedono anche alcuni regali tra cui una borsa e tantissimi fiori. Alla fine della carrellata di immagini anche una specifica per i suoi tanti fan: il compleanno è stato festeggiato in anticipo, Elettra infatti è nata il 17 maggio del 1994. Anche il marito le ha voluto fare gli auguri condividendo nelle Stories di Instagram un’immagine che li ritrae assieme con una dolce dedica: “Buon compleanno alla mia persona favorita al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”.