Elettra Lamborghini, nozze da sogno senza la sorella Ginevra: il suo messaggio su Instagram

Alle nozze da sogno fra Elettra Lamborghini e Afrojack mancava solo lei: Ginevra. La sorella dell’ereditiera non era presente alla cerimonia e mentre i due innamorati si giuravano amore eterno sull’altare ha voluto inviare loro un messaggio. “Vi auguro il meglio – ha scritto su Instagram, senza fare nomi -. Avrei voluto esserci anche io”.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack era senza dubbio l’evento più atteso dell’anno. L’ereditiera e il dj olandese hanno detto “sì” a Villa Balbiano a Como alla presenza di 100 invitati. La cantante è apparsa raggiante con indosso un abito a sirena e il velo, mentre raggiungeva l’altare accompagnata dal papà Tonino Lamborghini. Presenti alle nozze tanti amici e parenti, ma soprattutto i fratelli e le sorelle di Elettra: Ferruccio, il maggio, e Flaminia e Lucrezia, le gemelle che le hanno fatto da testimoni di nozze.

Grande assente Ginevra che già qualche giorno fa aveva confessato su Instagram che non sarebbe stata presente al grande giorno di sua sorella. Una scelta che ha fatto pensare a eventuali tensioni fra le due. Bionda, con una passione per l’arte e una laurea in Marketing di Moda, Ginevra lavora presso il comparto creativo dell’azienda di famiglia. Proprio come Elettra ha una passione per il canto e di recente ha pubblicato il singolo, Scorzese.

L’assenza di Ginevra all’evento era stata annunciata dalla diretta interessata qualche giorno prima. Il suo messaggio, proprio mentre Elettra pronunciava il suo “sì”, fa ipotizzare che non fosse presente alle nozze a causa di tensioni fra le sorelle. La cantante non ha voluto commentare la notizia, ma su Instagram, a poche ore dal matrimonio, ha condiviso un pensiero. “Ringrazio tutti per i messaggi che sto ricevendo, vi risponderò non appena sarò più tranquilla già ero lenta a rispondere prima (minimo 3 giorni) figuratevi adesso – aveva scritto -. Domani sarò con i miei più cari amici d’infanzia, persone con la quale sono legata e che fanno parte del mio percorso e della mia vita e che mi hanno aiutata ad essere quella che sono oggi… persone che mi vogliono bene e che vedo nel mio futuro… tutto il rumore attorno non è altro che rumore… a me piace la musica… e il resto scompare“.