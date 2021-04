Addio ad Helen McCrory, la mamma di Malfoy in Harry Potter

editato in: da

Attrice inglese di grandissimo successo, Helen McCrory è entrata nel cuore di tutti grazie al suo ruolo in Harry Potter, la famosa saga in cui ha interpretato la mamma di Draco Malfoy. L’artista è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro, all’età di appena 52 anni.

Classe 1968, Helen era nata e cresciuta a Londra, dove aveva coltivato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era bambina. Dopo aver fatto molta gavetta a teatro, aveva debuttato al cinema accanto a Brad Pitt e Tom Cruise, due dei più celebri attori di Hollywood: era il 1994, e il film in questione era Intervista col vampiro, nel quale aveva avuto una piccola parte. Da quel momento, la sua carriera era stata in completa ascesa. La McCrory aveva recitato in diversi film per la televisione inglese ed era tornata sul grande schermo con alcuni ruoli minori in pellicole di notevole successo internazionale.

Nel corso degli anni, aveva recitato assieme a tantissime altre stelle del cinema, tra cui Anne Hathaway nel film Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro ed Helen Mirren in The Queen – La Regina. Non tutti sanno che, nei primi anni 2000, Helen McCrory era stata scelta per interpretare Bellatrix Lestrange nella saga dedicata ad Harry Potter, tuttavia aveva dovuto rinunciare perché era in dolce attesa. Per la sua “rivincita”, aveva dovuto attendere pochissimo tempo: l’attrice era infatti approdata in Harry Potter e il principe mezzosangue nei panni di Narcissa, la mamma di Draco Malfoy.

Tra i tantissimi altri ruoli che Helen aveva ottenuto, la ricordiamo anche in Skyfall, il 23esimo film della saga di James Bond, dove aveva avuto una piccola parte accanto a Daniel Craig. In televisione, invece, aveva conquistato tutti grazie alla serie tv Peaky Blinders, nei panni della protagonista Polly Gray. Attrice di grande talento, tra i suoi mille impegni non aveva mai rinunciato al suo tempo in famiglia. La McCrory era sposata con il collega Damian Lewis, dal quale aveva avuto i suoi due figli: Manon, nata nel 2006, e Gulliver, che è arrivato l’anno seguente.

Da qualche tempo, Helen lottava contro il cancro. Purtroppo la sua battaglia si è conclusa il 16 aprile 2021, quando si è spenta all’età di 52 anni. A darne notizia è stato suo marito, con uno straziante messaggio su Twitter: “Ho il cuore spezzato nell’annunciarvi che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta serenamente a casa, circondata dall’amore della famiglia e degli amici. Se n’è andata come ha vissuto. Senza paura. La amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Bruciava intensamente. Vai adesso, piccola, e grazie“.

Anche J.K.Rowling, la creatrice della saga di Harry Potter, ha voluto dare il suo addio a Helen, con un messaggio social: “Sono devastata nell’apprendere della morte di Helen McCrory, un’attrice straordinaria e una donna meravigliosa che ci ha lasciati troppo presto. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto a suo marito e ai suoi figli. Una notizia semplicemente straziante”.