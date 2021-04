J. K. Rowling, a ottobre il nuovo libro “Il Maialino di Natale&#...

editato in: da

La data da segnare per tutti i fan di J. K. Rowling è quella del 12 ottobre 2021, quando verrà pubblicato il nuovo romanzo dell’autrice: Il Maialino di Natale.

Mamma della saga di Harry Potter, J. K. Rowling ha saputo creare un mondo che non solo ha affascinato grandi e piccini, ma ha anche influenzato la cultura di massa. Una penna, la sua, davvero camaleontica che nel corso della carriera le ha permesso di adattarsi ai generi e alle età, basti pensare anche ai romanzi per adulti scritto con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Ora è pronta a tornare in libreria con un nuovo libro per bambini, adatto dagli otto anni in su: Il Maialino di Natale.

La pubblicazione, che in Italia avverrà come di consueto con la casa editrice Salani, sarà in contemporanea in tutto il mondo: in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India il romanzo verrà pubblicato dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic. Il nuovo lavoro della Rowling sarà disponibile sia in formato cartaceo che in ebook.

Il Maialino di Natale segna il ritorno – dopo la saga di Harry Potter – della Rowling alla narrativa per ragazzi con un romanzo, e segue l’uscita della fiaba per bambini l’Ickabog, che è stata serializzata durante il lockdown e poi pubblicata donando tutti i suoi diritti all’organizzazione benefica Volant per aiutare le persone più colpite dalla pandemia di Covid-19.

Il Maialino di Natale è una storia originale, senza alcun collegamento con le altre dell’autrice, e racconta l’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un peluche a forma di maialino, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. Dalla trama si apprende che il gioco di Jack, infatti, sparisce in occasione di una Vigilia di Natale e il suo “sostituto” metterà in moto un piano audace. Insieme a Jack intraprenderanno un viaggio magico alla ricerca di ciò che si è perso e per salvare il miglior amico che il bimbo abbia mai avuto…

Il libro – la cui copertina per il momento non è stata ancora svelata – avrà un’edizione rilegata, che sarà impreziosita dalle illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field.

Tanti i romanzi che l’autrice ha scritto sia per i lettori più giovani che per gli adulti, tutti capaci di lasciare il segno. Dal 12 ottobre 2021 i fan della Rowling la ritroveranno alle prese con una storia per ragazzi, ricca di avventura.