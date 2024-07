Fonte: iStock I libri che devi assolutamente leggere a luglio

L’estate porta con sé la possibilità di staccare dalla quotidianità per dedicare il proprio tempo a momenti di svago e di relax: in molti, infatti, decidono di programmare le ferie proprio durante i mesi più caldi. E questo non significa che si debba per forza partire: si può anche stare a casa, fare delle piccole gite o escursioni di un giorno o di un fine settimana.

Le opzioni sono tantissime, ma una cosa è certa: è il momento giusto per dedicarsi a una delle attività più sane e divertenti: la lettura. Che sia di un romanzo o di un saggio, non importa, i libri sono compagni speciali di ogni giornata perché è tra le loro pagine che si possono esplorare luoghi nuovi, vivere avventure travolgenti o trovare l’ispirazione. I libri da leggere a luglio sono davvero per tutti i gusti: dalla narrativa classica, ai gialli, fino a saggi per riflettere e romanzi rosa per sognare un po’.

Prendete carta e penna e lasciatevi ispirare da alcuni dei titoli più interessanti con cui trascorrere il mese di luglio.

La neve in fondo al mare di Matteo Bussola

Un libro che – come raccontano le recensioni – va letto da chi è genitore ma anche da chi è figlio. La neve in fondo al mare di Matteo Bussola, pubblicato da Einaudi, è un romanzo profondo e intenso che parla della fragilità dell’adolescenza, di come un genitore possa sentirsi di fronte a un figlio che cambia e che deve imparare a conoscere, ma anche della fatica di crescere.

Un libro toccante, prezioso, che aiuta a riflettere solo come la penna di questo autore sa fare. La neve in fondo al mare è stato pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Ed è davvero per tutti.

Come l’arancio amaro di Milena Palminteri

Pubblicato a giugno da Bompiani, Come l’arancio amaro di Milena Palminteri è un romanzo che ci porta tra gli anni Venti e Sessanta del Novecento per farci conoscere la storia di tre donne: Sabedda, Nardina e Carlotta. Un romanzo che racconta dei lori sogni, delle prove dure e difficili che devono affrontare e di un mondo che cambia e che deve attraversare prima il Fascismo e la guerra e poi la ricostruzione.

Si tratta di un romanzo d’esordio, che nasce da una storia in cui si è imbattuta all’inizio degli anni Ottanta a cui se ne sono intrecciate altre. Per chi ama i libri al femminile e i romanzi ambientati nel passato.

Noi due ci apparteniamo di Roberto Saviano

Roberto Saviano è tornato con un nuovo libro, che questa volta indaga sempre sulla criminalità organizzata ma dal punto di vista dell’amore, del sesso e dei tradimenti: Noi due ci apparteniamo. Un ambito più personale ma, come viene spiegato nella quarta dei libro: “Di capitolo in capitolo, animano le pagine personaggi epici, tragici, ma sempre profondamente umani, fotografati per la prima volta in quella dimensione privata, sessuale, amorosa, spesso lontana dagli occhi ma sempre determinante, perché costruisce o distrugge alleanze, afferma linee di potere, stabilisce la rispettabilità del boss o ne condanna l’intera stirpe”. Da due regine del narcotraffico, a Paolo Di Lauro, fino a Matteo Messina Denaro e altri: Roberto Saviano con questo nuovo libro indaga il crimine ma da un altro punto di vista. Il libro è stato pubblicato da Fuoriscena ed è la lettura ideale per chi desidera leggere di attualità.

Sulla pietra di Fred Vergas

Per chi ama i romanzi polizieschi, la lettura da non perdere è quella di Sulla pietra il nuovo romanzo dell’autrice francese Fred Vergas e pubblicato di recente da Einaudi. E così torna Jean-Baptiste Adamsberg, commissario del XIII arrondissement di Parigi che viene chiamato in Bretagna per tirare le fila di un caso di omicidio. Un personaggio amatissimo della letteratura noir, protagonista di 13 libri: l’ultimo uscito diversi anni fa. Sulla pietra è un libro imperdibile e molto atteso.

Il bacio del Calabrone

Torna anche Giancarlo Di Cataldo con Il bacio del calabrone, libro che fa parte della serie I casi di Manrico Spinori, pm che – in questa occasione – si trova a muoversi nell’ambiente dell’alta moda internazionale e del lusso a causa della morte di Tito Cannelli, titolare di una famosa maison. Un giallo che tiene incollati alle pagine e lettura perfetta per chi ama il genere.

L’ultimo conclave di Glenn Cooper

Glenn Cooper è una garanzia se si cercano romanzi che tengono con il fiato sospeso, adrenalinici e sorprendenti. Come L’ultimo conclave, un thriller religioso che ci fa immergere nel Vaticano dove, dopo la morte di papa Giovanni XXIV, si deve riunire il conclave. Ma le cose non vanno come dovrebbero e ciò che si trova d’innanzi la Segretaria di Stato Elisabetta Celestino, quando a causa di una lunga attesa rompe il sigillo del conclave e apre le porte, è la Cappella Sistina vuota. Da quel momento prendono il via le indagini per capire cosa sia accaduto.

Il libro, pubblicato da Casa Editrice Nord, perfetto per chi desidera storie che tengano con il fiato sospeso.

Finding Cinderella di Colleen Hoover

Chi ama le storie d’amore, che ti sconquassano il cuore, sa che Colleen Hoover è una garanzia: mai banale, sempre profonda, la sua penna sa tirare fuori le parti più recondite dell’anima. Come accade con Finding Cinderella, pubblicato da Sperling & Kupfer, il cui protagonista è Daniel che si innamora perdutamente di una ragazza che poi scappa via proprio come Cenerentola… Per chi cerca una storia romantica che lascia il segno.

Compiti delle vacanze per adulti

L’estate della gioventù è quella che ha il sapore della libertà, del tempo libero, di infinite giornate di divertimento. Ma non senza compiti delle vacanze: per chi ha voglia di rimettersi in gioco, di assaporare la bellezza di tenere la mente allenata Compiti delle vacanze per adulti, a cura degli autori della pagina Facebook Se i social network fossero sempre esistiti, è uno strumento divertente per ripassare tutte le materie: da italiano a matematica, senza dimenticare grammatica, storia, musica e altre.

Da fare da soli o in compagnia, per chi desidera sfidare sé stesso. Compiti delle vacanze per adulti terza edizione, è pubblicato da Cairo.