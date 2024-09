Fonte: iStock Otto titoli che devi leggere a settembre: i libri imperdibili

Tantissime novità, libri di ogni genere per ogni gusto, perché anche settembre con le sue giornate più corte, i suoi colori meravigliosi e le temperature che si iniziano ad abbassare, è il mese perfetto per leggere.

La verità è che non ci sono momenti giusti per perdersi nelle pagine di un libro, ma si tratta di un’attività che si può praticare con soddisfazione in ogni momento della giornata: durante la pausa pranzo o la colazione, mentre si viaggia sui mezzi, oppure – invece di tenere il telefono tra le mani – mentre si cammina per strada.

Un libro è anche il perfetto compagno di viaggio quando ci si addormenta: qualche pagina prima di lasciarsi andare a un sonno ristoratore, è il modo migliore per abbandonarsi al riposo e ai sogni.

L’importante è scegliere il libro giusto che possa farci compagnia, dalle storie romantiche, alle avventure ricche di adrenalina, sino ai romanzi capaci di farci riflettere: otto titoli per settembre per iniziare alla grande e ritornare ai propri impegni e alla routine.

Una conquista fuori menu di Felicia Kingsley

La regina dei romanzi rosa è tornata: Felicia Kingsley pubblica il suo nuovo libro con Newton Compton Editori. Si tratta di Una conquista fuori menu che ci porta a fare i conti con un’indagine sotto copertura, il mondo della cucina e due personaggi pronti a conquistare il cuore dei lettori. Dwight Faraday è un agente speciale dell’FBI, mentre Julia Villa una giovane donna la cui famiglia ha un ristorante ed è sospettata di avere legami con la malavita di New York. Un romanzo, come tutti quelli dell’autrice, che farà battere il cuore e vivere una bella avventura ai lettori. Per chi ama le storie d’amore che emozionano e scritte benissimo.

It ends with us. Siamo noi a dire basta di Colleen Hoover

È da poco uscita l’attesissima trasposizione cinematografica di It ends with us, romanzo che porta la firma di Colleen Hoover, un libro che – in occasione del film nelle sale – viene proposto da Sperling & Kupfer con una nuova veste. La storia racconta di Lily Bloom, una ragazza che ha sofferto molto e che incontra sulla sua strada Ryle Kincaid. Un professionista che, piano piano, mostra un lato inaspettato e pericoloso. Un libro forte, da leggere anche dopo essere corsi al cinema per vedere i protagonisti interpretati da Blake Lively, Justin Baldoni e Jenny Slate.

Le trafficanti di anime di Carmella Lowkis

Un romanzo che regala le perfette atmosfere gotiche per sentire quel brivido sulla schiena che sembra non passare mai: Le trafficanti di anime di Carmella Lowkis, pubblicato da Casa Editrice Nord, è un romanzo che ci regala un’ambientazione affascinante (la Parigi del 1866) e ci fa conoscere due donne che giocano con la verità, che appaiono ambigue e inafferrabili. Per i lettori che amano i libri ricchi di misteri e segreti.

La piccola agenzia dei ricordi di Ren Kaburagi

Il perfetto romanzo orientale di cui abbiamo bisogno, perché La piccola agenzia dei ricordi di Ren Kaburagi – pubblicato da Garzanti – è un libro che ci sorprende con una storia profondamente dolce che ci ricorda il valore prezioso dei ricordi. Perché nell’agenzia del signor Kojirō viene offerto un servizio molto particolare: anche i ricordi più difficili riescono a trovare una nuova luce. Siete pronti a intraprendere questo viaggio letterario? Il libro giusto per tutti coloro che hanno un ricordo importante da consegnare al signor Kojirō.

I delitti della casa decagonale di Yukito Ayatsuji

I delitti della casa decagonale di Yukito Ayatsuji – pubblicato da Einaudi – è il romanzo da cui è stata tratta la serie di manga The Decagon House Murder. Questo romanzo ci fa viaggiare fino all’isola di Tsunojima, al largo della costa del Giappone. Qui vi è una particolarissima casa con dieci lati in cui sono stati commessi omicidi senza un colpevole. A raggiungerla i membri del circolo del crime dell’Università K, che ci devono stare per due settimane. Siete pronti a partire con loro? Per chi ha amato Dieci piccoli indiani e, in generale, tutti i romanzi di Agatha Christie.

Fuga d’amore di Tracy Rees

Fuga d’amore di Tracy Rees è un romanzo storico pubblicato da Neri Pozza che ci fa viaggiare insietro nel tempo fino alla Londra nel 1897, anno del Giubileo di Diamante. La protagonista di questo libro è Rowena una giovane donna che si invaghisce di un affascinante assistente di un famoso pittore, il bohémien Bartek. Cosa accadrà tra i due? Un romanzo intrigante per chi ama le atmosfere vittoriane.

Ritorno a casa di Kate Morton

Per chi ama i misteri del passato, Ritorno a casa di Kate Morton pubblicato da Harper Collins, è il romanzo giusto. Non si tratta di un libro con un’atmosfera idilliaca, perché quello che vede Percy Summer, il fattorino del paese, quando raggiunge una tenuta di campagna ad Adelaide Hills in Australia, è una donna con i suoi bambini: tutti morti durante un picnic su un prato. Ci spostiamo a Londra, a dicembre del 2018 quando la giornalista Jessica Turner-Bridges decide di tornare in Australia e, incuriosita dalle parole della nonna, inizia a scavare nei segreti custoditi nella sua casa di infanzia: Darling House. Il libro adatto a chi cerca una storia che si dipana tra presente e passato.

La Legge del desiderio di Massimo Recalcati

Lo psicoanalista Massimo Recalcati firma La Legge del desiderio, Einaudi, un libro profondo con cui, come viene spiegato nella quarta di copertina: “Recalcati sfida luoghi comuni e stereotipi della lettura psicoanalitica del cristianesimo mostrando con grande audacia come la testimonianza di Gesù sia innanzitutto testimonianza della vita indistruttibile del desiderio”.

Un volume prezioso, che va letto da tutti coloro che seguono Recalcati ma anche da chi non lo conosce ancora.

