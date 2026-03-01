Best seller in divenire e testi che sono già sulla bocca di tutti. I libri di marzo da non perdere

Cronaca nera, genitorialità, crime e thriller e una favola tutta da scoprire: ecco i libri di marzo da acquistare adesso, tra best seller e grandi attese

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I migliori libri da leggere a marzo

È arrivato quel momento, quello delle lunghe passeggiate baciate dal sole, quello dei picnic e delle attività outdoor, quello dei pomeriggi al parco da trascorrere, rigorosamente, in compagnia del nostro libro preferito. E c’è da dire che, guardando le nuove uscite e i best seller del momento, la lista dei libri favoriti di marzo è piuttosto ricca: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Il mese delle fioriture ha già due contendenti sul podio, per i curiosi di cronaca nera e per chi cerca testi che affrontano il tema genitorialità. Al primo e al secondo posto delle novità più interessanti del momento, su Amazon, troviamo infatti Il ragionevole dubbio di Garlasco, un testo che si addentra nel caso di cronaca nera più discusso d’Italia, e Una bussola per genitori imperfetti, un libro che parla di genitorialità, di presente e di legami familiari. Non mancano, però, uscite attesissime dal sapore noir e romantico come la nuova favola moderna di Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley o il thriller Love, mom. Vuoi sapere un segreto? di Iliana Xander.

Cime tempestose, il best seller del mese

Basta affacciarsi in libreria, o scorrere la pagina dei best seller di Amazon per trovare, ancora, lui: Cime tempestose di Emily Brontë. Un romanzo che non ha bisogno di presentazioni e che ha attraversato i secoli mostrandosi adesso più attuale che mai, anche grazie all’audace reinterpretazione della storia portata al cinema di recente da Emerald Fennell, e che ha come interprete principale Margot Robbie. Quale occasione migliore, se non questa, per sfogliare di nuovo le pagine del “Romanzo selvaggio, originale e possente” (North American Review – 1848) o leggerlo per la prima volta?

Offerta Cime tempestose Il cult di Emily Brontë da riscoprire a marzo

Il ragionevole dubbio di Garlasco, il più venduto tra le novità del mese

Uscito a febbraio, Il ragionevole dubbio di Garlasco ha conquistato il podio e resta, ancora, il più venduto tra le novità del mese. In questo testo l’autore Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Alberto Stasi nel 2009, ripercorre tutte le vicende legate al caso di cronaca nera più discusso d’Italia con un racconto umano, e anche giuridico, volto a dare certezze o a mettere in dubbio tutto, ma sicuramente a far riflettere su tutto ciò che ruota intorno a questa vicenda.

Il ragionevole dubbio di Garlasco Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia

Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley

L’autrice più letta d’Italia da oltre tre anni, che vanta almeno 4 milioni di copie vendute, torna con un romanzo diverso dal solito, ma che è perfetto da leggere sotto i ciliegi in fiore. Un ladro galantuomo, una ballerina che stravolge ogni certezza e il quadro più misterioso al mondo: queste le premesse di Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley. Un libro che, dalla trama, aspetta solo di essere divorato.

Mezzanotte a Parigi di Felicia Kingsley Il romanzo perfetto da leggere a marzo

Una bussola per genitori imperfetti di Francesca Cardini

Una bussola per genitori imperfetti, di Francesca Cardini, si contende il podio dei libri best seller del mese. Un testo gentile, che è anche un trattato psicologico, che affronta il delicato tema della genitorialità, dei sensi di colpa, delle emozioni e delle relazioni, quelle passate e presenti, che influiscono anche sui rapporti con i figli. Più che un libro, un vero percorso di crescita e cura dei legami.

Una bussola per genitori imperfetti Un libro sulla genitorialità che scardina luoghi comuni ed esplora le dinamiche tra genitori e figli

Love, mom. Vuoi sapere un segreto di Iliana Xander

Una scrittrice, una madre e, forse, un’assassina. Un rapporto torbido, quello tra madre e figlia, caratterizzato da assenze e distanze che culmina poi con segreti oscuri e indicibili. Non vi diciamo altro, ma con queste premesse Love, mom. Vuoi sapere un segreto di Iliana Xander, si appresta a essere uno dei libri più interessanti da leggere a marzo per gli amanti del genere thriller.

Il custode di Niccolò Ammaniti

«Mamma mi aveva avvertito, scordati gli amici, scordati i viaggi, il mondo inizia e finisce a Triscina, noi abbiamo un compito, occuparci della cosa nel bagno». Inizia così la storia di Nilo Vasciaveo, il protagonista adolescente di un romanzo d’amore intenso, struggente e a tratti pauroso, che indaga e scava, fino a fare male, sulle relazioni, sulle emozioni e sui sentimenti. Un libro nato dalla penna di Niccolò Ammaniti, autore di Io non ho paura, che ha tutte le premesse, e le promesse, di lasciarci col fiato sospeso durante la lettura.

Distanza di sicurezza (La saga dei Dos Santos) di Romana Petri

Romana Petri firma un altro capolavoro sulla saga familiare dei Dos Santos in questo marzo: Distanza di sicurezza. Si parla di amore, di relazioni e di cosa resta di noi quando queste finiscono. Di dolore, ma anche di nuove possibilità che si nascondono dietro la fine. Tutto ruota intorno a una domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita: esiste una distanza di sicurezza che possa metterci al riparo dalla sofferenza quando un amore finisce?

Distanza di sicurezza di Romana Petri Un romanzo emozionante che indaga il complesso mondo delle relazioni

Tutte le ragazze mentono di Piergiorgio Pulixi

Un altro romanzo thriller, davvero imperdibile per gli amanti del genere, in uscita a marzo (il 10). Si tratta di Tutte le ragazze mentono di Piergiorgio Pulixi, un racconto che inizia con la morte di Denis, archiviata come suicidio, e che prosegue con la lotta incessante di una sorella alla ricerca della verità. Un thriller per tutti, a metà tra un romanzo young adult e un mistery per adolescenti assolutamente da non perdere.

Tutte le ragazze mentono di Piergiorgio Pulixi Un romanzo young adult e un mystery per adolescenti

Rosa del deserto. Un tempo, la ragazza

Anche gli amanti del fumetto, questo marzo, potranno mettere un nuovo libro sul comodino. Si tratta di Rosa del deserto. Un tempo, la ragazza di Emiliano Mammuccari (autore e artwork) e Matteo mammuccari (autore) con le illustrazioni di Romina Moranelli. Un racconto a colori che segue le vicende di Nizarita, un’eroina e una guerriera misteriosa e letale, ma anche ribelle e coraggiosa in cui, forse, tutte possiamo rispecchiarci.