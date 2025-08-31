Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Libri da leggere a settembre 2025: otto titoli

Dai romanzi capaci di farci battere il cuore a quelli che ci fanno percepire l’adrenalina che ci scorre nelle vene, sino a storie romantiche oppure vere, settembre si preannuncia un mese ricco di nuove letture, quelle che sono capaci di restare nel cuore.

E allora spazio al ritorno di autrici molto amate, oppure a volumi che ripercorrono la storia di principesse iconiche, unica regola: lasciarsi rapire da ciò che si legge, perché il rientro agli impegni quotidiani (per chi sta vivendo questo particolare momento dell’anno) non sia poi così traumatico.

Otto storie da leggere a settembre, che spaziano nei generi e che promettono di diventare uno dei libri preferiti da conservare nella nostra libreria.

L’amica speciale di Marjan Kamali

L’amica speciale di Marjan Kamali – pubblicato da Libreria Pienogiorno – ci racconta di Ellie una donna che va a vivere a New York, perché lo considera il rifugio ideale: lontano dal passato e lontano dal suo Paese, ovvero l’Iran. Un luogo lontano in cui ha lasciato tanto, come Homa: compagna d’anima e grande amica. Ellie, però, dall’Iran è andata via, ma 17 anni dopo una serata “fatale” il suo passato l’ha ritrovata. Un romanzo profondo ed emozionante, per chi cerca una storia che faccia riflettere su tematiche importanti e che al tempo stesso faccia anche commuovere.

Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley

Una delle regine del romance è tornata: stiamo parlando di Felicia Kingsley che pone la firma su un nuovo romanzo rosa scoppiettante e intrigante, intelligente e appassionante. Scandalo a Hollywood – pubblicato da Newton Compton – ci presenta Hayden e Sofia, lui re del gossip, lei giornalista che sognava le grandi inchieste e che si è trovata a scrivere di pettegolezzi. Rivali sin dall’università, si ritrovano a inseguire la stessa notizia e la competizione si riaccende, ma anche una tensione che potrebbe diventare qualcosa di più. Felicia Kingsley nei suoi libri mescola azione, sentimenti e tantissimi eventi, regalandoci scenari sempre nuovi. Per le più romantiche che vogliono trovare nei romanzi anche un pizzico di adrenalina e ironia.

Il mio secondo splendido errore: Vol. 2 di Kim Novak

Jackie Howard torna al ranch dei Walter, lo fa nel libro Il mio secondo splendido errore di Kim Novak, secondo volume di una serie pubblicata da Newton Compton. E qui teme di incontrare Cole Walter, il ragazzo che l’ha baciata quando lei se n’è andata. Ha paura di rivederlo e, quando accade, si rende conto che è impossibile resistergli e che deve scegliere: l’amore o la famiglia che per lei sono diventati i Walter? Una lettura adatta a chi cerca emozioni profonde.

L’uomo dagli occhi tristi di Piergiorgio Pulixi

Politica, un’isola di una bellezza incredibile e un cadavere: sono questi alcuni degli ingredienti di L’uomo dagli occhi tristi, romanzo giallo di Piergiorgio Pulixi pubblicato da Nero Rizzoli. Protagoniste delle indagini le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, mentre l’ambientazione è la Sardegna, più precisamente un lago dell’Alta Ogliastra. Le due donne non dovranno solo indagare, ma anche scavare dentro di loro, in un thriller che cattura pagina dopo pagina. La storia perfetta per chi cerca indagini intriganti.

Delitto a Lovers’ Leap di Catherine Coles

Delitto a Lovers’ Leap di Catherine Coles – pubblicato da Newton Compton – ci porta nel 1948 a Westleham in compagnia di Martha Mille. La donna è malinconica visto che il marito risulta ancora scomparso e lei inizia a provare qualcosa per il pastore Luke. Così si dirige verso un ponte legato a una storia romantica e drammatica, dove la sua cagnolina si imbatte in un cadavere. Un altro caso da risolvere per gli abitanti del posto. Questo romanzo è la scelta giusta per chi ama il mistery e i cosy crime, ma anche l’ambientazione nel passato.

La radice del male di Adam Rapp

Un libro che prende il via a Elmira, New York, nell’estate 1951 e che si snoda per tanti anni raccontando le vicende (anche in tema crime) che si sviluppano intorno a una famiglia, è La radice del male di Adam Rapp pubblicato da NN Editore. Questo romanzo indaga nelle crepe più oscure della società americana e lo fa con una prosa scorrevole e accattivante che cattura dalla prima all’ultima pagina. Per chi ama le storie forti, i romanzi potenti, che scavano nel profondo della natura umana e lasciano il segno.

La femminanza di Antonella Mollicone

Libro d’esordio pubblicato da Casa Editrice Nord La femminanza di Antonella Mollicone ci porta nell’Italia del 900, in un paesino del Lazio meridionale dove c’è la Cerchia, un gruppo di donne che si incontrano e preparano decotti e medicamenti, oltre a filare la lana, raccontare storie e scambiare confidenze. Sono donne di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali e trovano nel gruppo comprensione e rifugio. È la storia di Camilla e, poi, della figlia Viola. Un romanzo intrigante e che cattura, una saga al femminile che si snoda lungo un periodo di storia italiana: per chi cerca i romanzi potenti.

La signorina Spencer di Christine Orban

Un romanzo imperdibile per chi ama Lady D., che ci mostra la donna, che ci racconta chi era, dietro una vita che tutti pensano e credono di conoscere: un’opera di narrativa aderente ai fatti, che sono documentati e accurati. Lo stile di La signorina Spencer di Christine Orban è delicato e sapiente e questo volume è un’immersione nella sua vita. Per chi non si perde nulla delle vite delle teste coronate. Pubblicato da Libreria Pienogiorno.

