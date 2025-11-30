Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Libri da leggere dicembre 2025: otto titoli

Libri da regalare, da mettere sotto l’albero, storie perfette per noi o da donare a una persona alla quale vogliamo bene. I romanzi da leggere a dicembre sono tantissimi, ci sono proposte per tutte le tipologie di lettore e comprendono uscite davvero molto attese.

Come fare a scegliere il romanzo più adatto per noi? Basta cercare di capire di cosa abbiamo bisogno in questo momento, quali sono le emozioni che vogliamo provare e le ambientazioni verso le quali abbiamo voglia di viaggiare con la mente. E se, invece, si tratta di un regalo? In quel caso non resta da fare altro che scegliere il libro giusto per ogni persona, pensando a lei, a quali sono le cose che ama di più o a qual è l’emozione che le vogliamo donare.

E il modo migliore per farlo è quello di selezionare la lettura perfetta tra e ultime pubblicazioni: abbiamo scelto otto proposte da leggere o da regalare a dicembre 2025.

Miss Bee e il giardino avvelenato di Alessia Gazzola

Quarta avventura di Miss Bee, la protagonista dei cozy crime di Alessia Gazzola pubblicati con Longanesi. Con Miss Bee e il giardino avvelenato torniamo, quindi, al 1925 e a Londra dove ad aspettarci c’è Beatrice Bernabò. E con lei possiamo vivere una nuova avventura costellata di enigmi e di questioni di cuore. Il romanzo perfetto da regalare a chi ama gialli e storie con un pizzico di rosa, le protagoniste femminili in cui immedesimarsi e la penna intelligente e brillante di Alessia Gazzola.

Offerta Miss Bee e il giardino avvelenato Un nuovo romanzo di Alessia Gazzola

La luce degli incendi a dicembre di Matteo Bussola

Un uomo e una donna si incontrano sul treno e lì, in quel microcosmo di vite che si intrecciano, piano piano si conoscono e si confrontano. Due persone che potremmo essere noi e che ci regalano una chiave di lettura sulla vita e sui sentimenti. La luce degli incendi a dicembre è un romanzo scritto dalla penna potente e profonda di Matteo Bussola e pubblicato da Einaudi. Per chi ha voglia di emozionarsi con una storia che tocca le corde più profonde del cuore.

Offerta La luce degli incendi a dicembre Il nuovo romanzo di Matteo Bussola

Sotto mentite spoglie di Antonio Manzini

Il perfetto poliziesco trova una delle sue declinazioni migliori e più avvincenti in Sotto mentite spoglie di Antonio Manzini (Sellerio). Ci ritroviamo, così, ad Aosta dove è quasi Natale e accadono una serie di fatti tra cui una rapina, una sparizione e viene anche ritrovato un cadavere in un lago. Ovviamente protagonista assoluto è Rocco Schiavone. Il regalo ideale per chi non si perde un romanzo (o una puntata della serie tv).

Offerta Sotto mentite spoglie Il nuovo romanzo di Antonio Manzini

Taglio letale di Patricia Cornwell

Ambientazione natalizia anche per Taglio letale di una delle regine internazionali del noir: Patricia Cornwell. In questo romanzo ritroviamo la tanto amata anatomopatologa Kay Scarpetta, protagonista di tantissimi romanzi, donna forte e brillante, torna e si ritrova immischiata in un’indagine su un serial killer terrificante. Per chi non si perde un noir di questa autrice, ma anche per chi la vuole assolutamente conoscere. Pubblicato da Mondadori.

Offerta Taglio letale Il nuovo romanzo di Patricia Cornwell

La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi

Donato Carrisi è bravissimo a intrecciare storie che lasciano senza fiato e ad accompagnare i lettori nei meandri più bui della mente umana. Lo fa anche con il suo nuovo romanzo La bugia dell’orchidea, pubblicato da Longanesi. Un libro che promette di trascinare i lettori in una spirale di segreti, che si ha voglia di svelare pagina dopo pagina. Magistrale. Per chi non vede l’ora di perdersi in una storia da brividi.

Offerta La bugia dell'orchidea Il nuovo romanzo di Donato Carrisi

But Santa, I love him. Il calendario dell’avvento Romance di Hazel Riley e Karim B.

Un bellissimo romance, scritto a quattro mani da due autrici molto amate. Ma non solo, perché But Santa, I love him di Hazel Riley e Karim B. è un vero e proprio Calendario dell’Avvento libroso. Basta aprire la casella corrispondente al giorno del mese di dicembre e poi leggere il numero di capitolo segnato. E va benissimo anche posizionato sotto l’albero, per chi ha voglia di vivere un’esperienza di lettura un po’ diversa. Pubblicato da Sperling & Kupfer.

Offerta But Santa, I love him Il calendario dell'avvento Romance di Hazel Riley e Karim B.

Controcanto di Natale di Federica Bosco

Il perfetto romance di Natale ha il sapore di una storia bella, romantica e che è come una coperta calda e avvolgente: ti fa sentire a casa. Controcanto di Natale di Federica Bosco (pubblicato da Newton & Compton) ci fa conoscere Filippo, un uomo che considera il 25 dicembre – e tutto il contorno di festività e addobbi – come una perdita di tempo. Ovviamente però le cose sono destinate a cambiare e a farlo proprio la notte della Vigilia. Per chi ha voglia di un romanzo d’amore pieno di bellezza.

Offerta Controcanto di Natale Il nuovo romanzo di Federica Bosco

Una dolce magia a Dream Harbor di Laurie Gilmore

Torniamo a Dream Harbor, oppure ci arriviamo per la prima volta se non abbiamo letto i volumi pubblicati in precedenza e ambientati nel medesimo paesino (uno di questi libri è Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè). Questa volta Laurie Gilmore ci fa conoscere Kira, protagonista di Una dolce magia a Dream Harbor. La cosa più strana di tutte? Odia le festività ma ha appena acquistato una fattoria di alberi di Natale. Ed è qui che incontra Bennett, in vacanza. Tra i due nascerà qualcosa? Per chi ha sempre voglia di sognare.

Offerta Una dolce magia a Dream Harbor Il nuovo romanzo di Laurie Gilmore

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.