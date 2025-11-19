Nove Calendari dell'Avvento per aspettare il Natale accompagnati dalle parole e da storie che colmano il cuore di magia e meraviglia

Una storia al giorno, con tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per aspettare il Natale immersi totalmente nell’atmosfera delle feste. Oppure un capitolo al giorno, per arrivare alla data del 25 dicembre con il cuore colmo di bellezza e di gioia.

Per chi ama i romanzi non c’è nulla di meglio di un Calendario dell’Avvento libroso, da scartare nell’attesa delle festività.

Ci sono quelli romantici, che sono come una coccola, oppure quelli ispirazionali per farci stare bene e, ancora, le proposte per i bambini, che però sono adatte anche agli adulti. Perché non c’è un momento della vita più giusto di un altro per lasciarsi cullare da una fiaba, infatti anche da grandi ci permettono di guardare il mondo con una prospettiva diversa.

Abbiamo selezionato nove Calendari dell’Avvento librosi, perfetti per tenerci compagnia a partire dal primo dicembre e per accompagnarci con il giusto spirito per tutte le festività natalizie.

But Santa, I love him di Hazel Rley e Karim B.

Hazel Rley e Karim B. sono due autrici molto amate da chi legge romance e ora hanno lavorato insieme a But Santa, I love him recentemente pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer. Come funziona? Aprendo la casellina ogni giorno si scopre quale capitolo leggere, per immergersi pagina dopo pagina in un’avventura romantica con ambientazione natalizia. I capitoli sono 24 e le autrici ne hanno scritti 12 a testa. Ci troviamo alla Augustine Hall University, un college americano, e una cosa è certa: i sentimenti sono i protagonisti.

Secret Santa. Un amore inaspettato di Sophie Jomain

Si compone di 24 capitoli anche Secret Santa. Un amore inaspettato di Sophie Jomain: ogni giorno si deve aprire la parte sigillata e procedere con la storia. Che ci porta sulla neve e durante le feste a conoscere Fannette, in un momento di grande confusione: l’università non la coinvolge, stessa cosa vale per la sua relazione, mentre le aspettative dei genitori la soffocano. Fino a quando incontra Roméo… Una storia romantica pubblicata da Fabbri Editori.

Un cuore per Natale di Sophie Jomain

È sempre di Sophie Jomain anche il Calendario dell’Avvento libroso Un cuore per Natale. La struttura è sempre la stessa: 24 capitoli da aprire ogni giorno in attesa di arrivare al 25 dicembre. La storia, invece, cambia e in questo libro conosciamo una ragazza reduce da un trapianto di cuore e che può finalmente tornare sulle Alpi per festeggiare il Natale con suo padre. È lì che ritrova anche Augustin, che ha occhi solo per lei e ama il pericolo, esattamente quello da cui lei dovrebbe stare lontana. Sempre pubblicato da Fabbri Editori.

Calendario dell’Avvento per ragazza

Contiene 24 racconti ispiranti, di quelli che ti aiutano ad avere il sorriso sulle labbra. Le tematiche che vengono affrontate sono amicizia, autostima, sogni e paure, le storie sono brevi ma hanno la capacità di stimolare la riflessione. Inoltre, si tratta di un calendario interattivo, infatti sono presenti delle illustrazioni che si possono colorare, ma anche lasciare così. Per dire a noi stesse, o a qualcuno a cui vogliamo bene: sei speciale proprio così come sei. Un Calendario dell’Avvento bellissimo.

Una storia al giorno. Calendario dell’Avvento

Sono storie per bambini, ma possono essere ispirazionali anche da adulti, perché la bellezza del Natale è anche quella di riuscire a guardare il mondo a ogni età con un pizzico di magia.

Stiamo parlando di Una storia al giorno. Calendario dell’Avvento: questo prodotto è composto da 24 finestrelle che contengono un racconto di 24 pagine ciascuno. Si possono leggere dai 3 anni e sono un modo emozionante e divertente per trascorrere il tempo in famiglia, immergendosi nella perfetta ambientazione delle feste. Pubblicato da Usborne.

Calendario dell’Avvento. 24 libretti per aspettare il Natale

Tutti gli elementi che rendono il 25 dicembre e il periodo delle feste così speciale racchiusi nel Calendario dell’Avvento. 24 libretti per aspettare il Natale pubblicato da Sassi. Con favolose illustrazioni, grandi e piccini (età consigliata dai tre anni) possono vivere questo momento dell’anno immersi in storie che scaldano il cuore.

Il Gruffalò e i suoi amici. Il Calendario dell’Avvento

Sempre pensato per i più piccoli anche Il Gruffalò e i suoi amici. Il Calendario dell’Avvento composto da 24 libri da collezione tratti dagli albi con protagonista il Gruffalò, ma anche la strega Rossella, la chiocciolina, la balena e molti altri nati dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler. E non mancano le attività per divertirsi e rendere l’attesa ancora più bella. Pubblicato da Emme Edizioni. È consigliato a partire dai 3 anni.

Calendario dell’Avvento: Il Villaggio di Stella Natale

Sono invece 24 le storie contenute nel Calendario dell’Avvento: Il Villaggio di Stella Natale, che permette a grandi e piccini di conoscere tanti personaggi diversi che aiutano i lettori a comprendere quanto sia importante riconoscere le proprie emozioni e aiutare gli altri a credere in loro stessi. Lo possono leggere gli adulti insieme ai bambini, oppure da soli, l’età consigliata per i più piccoli è dai 3 agli 8 anni. Contiene anche due QR code: uno con immagini da scaricare per essere colorate e appese all’albero e l’altro con spunti educativi per i più grandi.

Mistero di Natale

Non solo libro ma anche gioco: il Calendario dell’Avvento Mistero di Natale promette di essere adatto a tutte le età e di divertire facendo vivere un’avventura intrisa di mistero e magia. Ogni giorno si deve risolvere un enigma o scoprire un indizio con un unico obiettivo: aiutare Babbo Natale a trovare il suo sacco magico per salvare la magia del 25 dicembre. La buona notizia è che le soluzioni sono incluse così, se si rimane bloccati, si può procedere ugualmente e arrivare alla conclusione della storia.

