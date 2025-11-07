Per chi ama leggere novembre è un mese magico: sconti incredibili non solo sui cartacei, ma anche su ebook e piani di abbonamento. Scopri tutto

Libri e offerte imperdibili nel mese di novembre 2025

Il mese di novembre è perfetto per dedicarsi alla lettura, complici le giornate più brevi, il meteo che ci fa venire voglia di stare in casa a rilassarci e che, quindi, ci regala più tempo per farsi coccolare dalle pagine di una storia.

E Amazon ha pensato proprio a noi con il Mese della lettura, che comprende tantissime offerte imperdibili per chi ama perdersi e ritrovarsi in un romanzo. Fino al 30 novembre possiamo approfittare di sconti sui libri cartacei (fino al 15%) e sugli ebook (fino al 50%), oltre alla spedizione gratuita sui libri venduti e spediti da Amazon.

Ma non solo fino al 14 novembre chi non ha sperimentato Kindle Unlimited, può farlo spendendo solo 0,99 centesimi per tre mesi di abbonamento e ottenendo in cambio l’accesso a milioni di ebook e riviste.

E per chi ascolta audiolibri, l’offerta di Audible è altrettanto spettacolare: 0,99 centesimi al mese per tre mesi. Questa promo è attiva fino al 12 dicembre.

Narrativa: i romanzi da leggere in offerta

Tantissimi i romanzi di narrativa da acquistare in offerta durante il Mese della lettura, magari aprofittandone per recuperare volumi usciti da un po’ di tempo e che avevamo inserito in wish list. Oppure per selezionare le proposte degli ultimi mesi.

La portalettere di Francesca Giannone

Un romanzo amatissimo, pubblicato da Casa Editrice Nord e vincitore del Premio Bancarella 2023: stiamo parlando di La portalettere di Francesca Giannone. Questa storia ci porta nel Salento del 1934 e ci fa conoscere Anna, una donna arrivata dal Nord insieme al marito, ma anche una donna che fa un gesto rivoluzionario: si presenta al concorso alle Poste e lo vince, diventando per 20 anni la portalettere. Una storia al femminile potente e rivoluzionaria.

Tre di Valérie Perrin

Valérie Perrin non ha bisogno di presentazioni o di celebrazioni, è infatti un’autrice capace di portarci a sondare il profondo dell’anima dei suoi personaggi e, di riflesso, anche la nostra. Nel romanzo Tre, pubblicato da Edizioni E/O conosciamo Virginie, una giornalista, e tre amici legatissimi tra loro sin dalla quinta elementare. Un romanzo avvincente e intenso.

La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark

È, invece, uscito da pochi mesi La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark un romanzo profondo e intenso, che ci fa conoscere Romany, da pochissimo orfana di mamma, e il gruppo di amici che – proprio la madre – ha incaricato di farle da tutore durante l’ultimo anno di scuola superiore. Un libro che ci fa capire che il segreto della felicità è la capacità di trovarla anche nelle “giornate di pioggia”. Pubblicato da Libreria Pienogiorno.

Letture da brividi in sconto

E se, invece, siamo alla ricerca di brividi le offerte del mese di novembre ci vengono incontro con una lista di romanzi incredibili. Da recuperare e scoprire, oppure da collezione o, ancora, da scegliere tra proposte recenti.

Miss Marple – I delitti deliziosi di Agatha Christie

È il libro bellissimo che rende felice ogni bibliofilo: da collezione, con una cover pazzesca e che raccoglie i racconti di una delle protagoniste più amate nate dalla penna della regina del giallo: Agatha Christie. Miss Marple – I delitti deliziosi è tutto dedicato a questa anziana signora dalla mente fine e brillante, che riesce a risolvere delitti misteriosi. Imperdibile.

Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata di Alessia Gazzola

Il perfetto cozy crime è servito: Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata è un libro di Alessia Gazzola, uscito di recente e parte di una serie (a breve arriverà il quarto). Ci porta nella Londra del 1925 dove conosciamo Beatrice, impegnata presso l’ambasciata italiana e alle prese con questioni di cuore e misteri da risolvere. Pubblicato da Longanesi.

Teddy di Jason Rekulak

Un caso editoriale, un romanzo amatissimo e un thriller che fa venire i brividi: è Teddy di Jason Rekulak. Il protagonista è un bambino che fa tantissimi disegni, alcuni di questi che rappresentano la sua amica immaginaria, che dorme sotto il letto e gioca con lui quando è da solo. Ma se a un certo punto i suoi disegni diventassero sempre più inquietanti? Un libro che toglie il sonno, pubblicato da Giunti.

Libri e calendari dell’avvento librosi per Natale

Il Natale si sta avvicinando e non c’è nulla di meglio dello scandire l’attesa con la lettura perfetta. I calendari librosi, ad esempio, sono la scelta più adatta per farlo perché ci aiutano a immergerci in quella magica atmosfera.

Un cuore per Natale di Sophie Jomain

Un libro suddiviso in 24 capitoli, magari da gustare ogni giorno fino alla Vigilia di Natale. Un cuore per Natale di Sophie Jomain è la scelta giusta per immergersi in una storia piena d’amore e che ci porta sulla neve.

Una storia al giorno. Calendario dell’Avvento

È dedicato ai più piccoli Una storia al giorno. Calendario dell’Avvento di Marcella Del Bosco: contiene 24 finestrelle con altrettanti racconti di 24 pagine ciascuno. Delizioso e per tutta la famiglia.

Ebook: gli sconti arrivano fino al 50%

I libri digitali sono davvero comodi: grazie agli eReader, infatti, possiamo portare con noi intere biblioteche, senza alcun peso e senza occupare spazio. Ecco, quindi, che il momento giusto per fare incetta di storie è il mese di novembre, grazie a ribassi sugli ebook che arrivano al 50%.

Out on a Limb. Un amore in bilico di Hannah Bonam – Young

Un romanzo romantico, che è come una coperta calda e avvolgente. Out on a Limb. Un amore in bilico di Hannah Bonam – Young e pubblicato da Rizzoli, ci fa conoscere due protagonisti indimenticabili: Win e Bo, lei con una malformazione alla mano, lui che ha subito una recente amputazione al ginocchio. Tra loro scoppia la passione e la vita li porterà ad affrontare una scelta importante.

Il vincitore di Teddy Wayne

Uscita recente e in offerta ebook anche il thriller Il vincitore di Teddy Wayne, pubblicato da Mondadori. Una storia che ci cattura e ci porta in un lussuoso comprensorio residenziale sulla East Cost, vicino a Cape Code. È lì che troviamo Conor O’Tole, per l’estate impiegato come insegnante di tennis e invischiato in un triangolo amoroso pericoloso e pieno di bugie. Avvincente.

Il vincitore Un romanzo avvincente di Teddy Wayne