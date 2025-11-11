Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Otto libri per cambiare la nostra vita

La storia giusta letta nel momento perfetto può davvero aiutarci a leggerci dentro, a trovare le risposte a domande che ci poniamo da tempo, a darci conforto in un momento difficile.

Abbiamo scelto otto libri che ci possono cambiare la vita, selezionati tra i vari generi e le diverse classifiche bestseller di Amazon: ci sono anche titoli usciti da diversi anni, ma che per la loro forza e per i messaggi che trasmettono hanno saputo superare il tempo e restare tra i più amati e venduti.

Tatà di Valérie Perrin

Come può un libro aiutarci a capire tanto di noi? Per avere la risposta a questa domanda dovremmo leggere Tatà di Valérie Perrin, un’autrice che attraverso le sue parole e i suoi personaggi ci regala la bussola per la nostra anima. Questo romanzo ci racconta di Agnès, la cui vita viene sconvolta dal decesso della zia, dal momento che lei la credeva morta da almeno tre anni. Un libro che ci spinge a pesare ai legami e alla famiglia. Adatto a chi ha bisogno di ricordarsi di non fermarsi all’apparenza delle cose. Pubblicato da Edizioni E/O.

Dentro di me c’è un posto bellissimo di Ameya Gabriella Canovi

Il sottotitolo di Dentro di me c’è un posto bellissimo di Ameya Gabriella Canovi è: imparare a volersi bene affinché l’amore accada. E amarci è il primo passo, ma si raggiunge se ci si osserva dentro con onestà, se si accettano le ferite antiche, se capiamo come volerci bene. La lettura perfetta per chi vuole abbracciare il cambiamento, pubblicata da Vallardi.

Intelligenza emotiva di Daniel Goleman

È uscito da qualche anno, ma è nella classifica dei più venduti anche Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, pubblicato da Bur. In questo libro l’autore ci accompagna alla scoperta dell’intelligenza emotiva, di come la possiamo sviluppare e perfezionare, affinché diventi uno strumento importante per dare il massimo. Per chi cerca delle risposte ai successi e ai fallimenti della propria vita e vuole migliorare se stesso.

Atomic habits di James Clear

È da anni tra i besteller anche Atomic habits di James Clear pubblicato da De Agostini, un volume che ci fa capire che non sono gli obiettivi o le grandi svolte che davvero possono farci cambiare la vita, ma sono le piccole abitudini quotidiane. La lettura adatta a chi ha bisogno di un cambiamento, ma che sia sostenibile, profondo e duraturo.

Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio

È stato pubblicato poco più di un anno fa Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio, un saggio potente che ci accompagna attraverso la gioia dell’ignoranza consapevole e delle opportunità che possiamo conquistare riconoscendo i nostri errori. Perché è negli sbagli che impariamo e cresciamo. Per chi ha bisogno di sentirselo dire (o di ricordarselo). Pubblicato da Einaudi.

Quando inizia la felicità. Di domande, nascite e rinascite di Gianluca Gotto

Sono le domande che ci poniamo a spingerci a trovare delle risposte, dentro di noi, negli altri, nel mondo. E sono le sue domande quelle che Gianluca Gotto riversa in Quando inizia la felicità. Di domande, nascite e rinascite. Proprio quelle che lo hanno accompagnato nel corso del tempo. E che possono servire a noi, per trovare la nostra personalissima risposta. Pubblicato da Mondadori.

La montagna sei tu di Brianna Wiest

A chi non è capitato di trovarsi alle prese con una montagna apparentemente insormontabile? Con una problematica che ci sembrava impossibile da risolvere? Eppure, le difficoltà possono diventare opportunità, andando avanti a piccoli passi e smettendo di autosabotarci. È quello che ci spiega La montagna sei tu di Brianna Wiest, che aggiunge che tra gli altri strumenti utili ci sono intelligenza emotiva, un punto di vista diverso sulle cose e lasciare al passato gli errori. Per chi è questo libro? Per chi vuole, parafrasando il sottotitolo, trasformare l’autosabotaggio in autocontrollo. Pubblicato da Sonzogno.

La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark

Se stiamo cercando il segreto della felicità allora dobbiamo assolutamente leggere uno dei libri del 2025 che è stato sempre altissimo in classifica. Si tratta di La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark ed è stato pubblicato da Libreria Pienogiorno. Un volume capace di cambiarci la vita pagina dopo pagina. Infatti attraverso la storia di Romany, e del gruppo di amici scelti da sua mamma (appena morta) come suoi tutori legali, possiamo imparare che il segreto è trovare frammenti di splendore anche nelle giornate di pioggia.

