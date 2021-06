Chi è Valerie Perrin, la scrittrice dei record di Cambiare l’acqua ai fiori

editato in: da

Valerie Perrin è la scrittrice dei record e l’autrice di Cambiare l’acqua ai fiori, uno dei libri più venduti degli ultimi anni. Classe 1967, è nata a Remiremont, in Francia, ed è legata a Claude Lelouch, celebre regista e produttore cinematografico.

La sua carriera nel cinema è iniziata nel 2006 dopo l’incontro con Lelouch. Valerie ha iniziato a lavorare prima come fotografa di scena, poi come co-sceneggiatrice nelle pellicole del regista. Il grande successo però è arrivato grazie ai suoi romanzi. Nel 2015 ha pubblicato il primo libro, Il quaderno dell’amore perduto (Les Oubliés du dimanche), che ha ottenuto ben 13 premi, fra cui il Prix du premier roman de Chambéry 2016, le prix Chronos 2016, le Choix des libraires 2018. Nel 2016 il romanzo è stato tradotto in italiano, arrivando al terzo posto nella classifica dedicata alla narrativa straniera, mentre l’anno successivo è sbarcato in Germania.

Il suo secondo romanzo, pubblicato nel 2018, si intitola Cambiare l’acqua ai fiori (Changer l’eau des fleurs) e le ha regalato la fama internazionale. Il libro ha vinto vari premi fra cui il prix Maison de la Presse perché “è un romanzo sensibile, un libro che fa passare dalle risate alle lacrime con personaggi divertenti e accattivanti”. L’anno successivo alla pubblicazione il romanzo si è posizionato al sesto posto nella classifica dei dieci libri più venduti, mentre in Italia, Cambiare l’acqua ai fiori è diventato un caso editoriale con oltre 9 mila copie vendute in una sola settimana.

Non solo, Variety ha annunciato che il bestseller diventerà un film prodotto dalla Palomar, la casa di produzione di Màkari e Montalbano. “Sono felice perché amo l’Italia”, ha commentato la scrittrice, mentre il produttore cinematografico Carlo Degli Esposti ha aggiunto: “La Palomar ha riconosciuto subito tutti gli elementi che possono trasformare un grande libro in un grande adattamento. Lavorare con un’autrice come Valerie è un grande piacere e una grande sfida. La sua Violette è un personaggio femminile straordinario, qualcosa che stavamo cercando da molto tempo”.

Cambiare l’acqua ai fiori racconta la storia di Violette Touissaint, la guardiana di un cimitero di una piccola cittadina in Borgogna. Tutto cambia quando un poliziotto di Marsiglia arriva da lei per farle una proposta insolita. La madre, che è scomparsa da poco, ha chiesto di essere seppellita in quel cimitero e nella tomba di un uomo sconosciuto. Da quel momento Violette inizierà un viaggio per scoprire i legami fra vivi e morti, cambiando prospettiva al suo mondo sempre immobile.